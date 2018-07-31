مصر للطيران تبدأ غداً جسرها الجوى لنقل 50 ألف حاج إلى الأراضى المقدسة

كتب محمود عبد الغنى

تبدأ مصر للطيران، غدا الأربعاء جسرها الجوي، لنقل أكثر من 50 ألف حاج إلي الأراضى السعودية المقدسة لأداء مناسك الحج، وذلك بحضور الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى، واللواء أحمد جنينه، رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية.

وقال الطيار شريف عزت، رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، أنه من المقرر أن تبدأ الشركة مرحلة سفر الحجاج عبر الصالة الموسمية بمطار القاهرة ، غدا الأربعاء، متجهةالي مطار جده الدولي لسفر حجاج قرعة محافظتي جنوب وشمال سيناء، بينما تقلع أولى الرحلات الجوية المتجهة إلى المدينة بعد غدا الخميس، لسفر حجاج قرعة محافظتى الجيزة وبورسعيد.

يذكر أن شركة مصر للطيران بدأت جسرها الجوي لنقل حجاج بيت الله الحرام، أول أمس الأحد، من مطار برج العرب الدولى، بأقلاع رحلتها رقم 5501 المتجهة الي المدينة المنورة لسفر حجاج قرعة وزارة الداخلية.