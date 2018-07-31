video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 31 يوليه 2018 06:25 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

مصر للطيران تبدأ غداً جسرها الجوى لنقل 50 ألف حاج إلى الأراضى المقدسة

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 05:12 ص
مصر للطيران تبدأ غداً جسرها الجوى لنقل 50 ألف حاج إلى الأراضى المقدسة مطار القاهرة - أرشيفية
كتب محمود عبد الغنى
إضافة تعليق

تبدأ مصر للطيران، غدا الأربعاء جسرها الجوي، لنقل أكثر من 50 ألف حاج إلي الأراضى السعودية المقدسة لأداء مناسك الحج، وذلك بحضور الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى، واللواء أحمد جنينه، رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية.

 

وقال الطيار شريف عزت، رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، أنه من المقرر أن تبدأ الشركة مرحلة سفر الحجاج عبر الصالة الموسمية بمطار القاهرة ، غدا الأربعاء، متجهةالي مطار جده الدولي لسفر حجاج قرعة محافظتي جنوب وشمال سيناء، بينما تقلع أولى الرحلات الجوية المتجهة إلى المدينة بعد غدا الخميس، لسفر حجاج قرعة محافظتى الجيزة وبورسعيد.

 

يذكر أن شركة مصر للطيران بدأت جسرها الجوي لنقل حجاج بيت الله الحرام، أول أمس الأحد، من مطار برج العرب الدولى، بأقلاع رحلتها رقم 5501 المتجهة الي المدينة المنورة لسفر حجاج قرعة وزارة الداخلية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير الطيران يتفقد مطار أسوان الدولى والصالة الموسمية بمطار القاهرة

تفاصيل يوم التغيرات بوزارة الطيران ومطار القاهرة.. "جنينة" يفاجئ العاملين بالمهبط فور توليه رئاسة الشركة القابضة للمطارات.. اختيار "عادل ثابت" للملاحة.. وتعيين "وائل النشار" رئيساً لقطاع الأمن بالوزارة

مطار القاهرة

اخبار المطار

مصر للطيران

حج




لا تفوتك
صور وفيديو.. سفير المغرب بالقاهرة: لا يخلو منزل مغربى من غرفة مصرية

صور وفيديو.. سفير المغرب بالقاهرة: لا يخلو منزل مغربى من غرفة مصرية

فيديو.. محمد شاكر: الرئيس اعتبر الكهرباء "أمن قومى" ووجه بسرعة حل مشكلاتها

فيديو.. محمد شاكر: الرئيس اعتبر الكهرباء "أمن قومى" ووجه بسرعة حل مشكلاتها

أردوغان يواصل عقد صفقات السر مع إسرائيل..تل أبيب تفرج عن مواطنة تركية بعد تدخل الرئيس التركى..مصدر إسرائيلى يؤكد:الصفقة تمت بعد تدخل ترامب بطلب من نتنياهو الإفراج عنها مقابل إفراج أنقرة عن القس الأمريكى برونسون

أردوغان يواصل عقد صفقات السر مع إسرائيل..تل أبيب تفرج عن مواطنة تركية بعد تدخل الرئيس التركى..مصدر إسرائيلى يؤكد:الصفقة تمت بعد تدخل ترامب بطلب من نتنياهو الإفراج عنها مقابل إفراج أنقرة عن القس الأمريكى برونسون

لا مصالحة مع الإرهابية.. نواب: تصريحات الرئيس تؤكد احترامه لإرادة الشعب وثوابت الدولة.. النائب أسامة أبو المجد: لا تصالح مع من تلطخت يداه بالدماء..وعضو "دفاع البرلمان": لن ننسى جرائمهم ومحاولتهم تدمير الوطن

لا مصالحة مع الإرهابية.. نواب: تصريحات الرئيس تؤكد احترامه لإرادة الشعب وثوابت الدولة.. النائب أسامة أبو المجد: لا تصالح مع من تلطخت يداه بالدماء..وعضو "دفاع البرلمان": لن ننسى جرائمهم ومحاولتهم تدمير الوطن

جوجل تصمم قاعدة شحن لاسلكية لهواتف بيكسل 3

جوجل تصمم قاعدة شحن لاسلكية لهواتف بيكسل 3

فى دقيقة.. أجمل أهداف الأسبوع فى ملاعب العالم

فى دقيقة.. أجمل أهداف الأسبوع فى ملاعب العالم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة