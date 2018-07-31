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مصر تدين الهجومين الإرهابيين بأفغانستان وتؤكد وقوفها ضد هجمات الإرهاب

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 08:51 م
مصر تدين الهجومين الإرهابيين بأفغانستان وتؤكد وقوفها ضد هجمات الإرهاب وزير الخارجية سامح شكرى
كتب : أحمد جمعة
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أدانت جمهورية مصر العربية فى بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، الهجومين الإرهابيين اللذين وقعا في مدينة جلال آباد وولاية فاراه غربي أفغانستان، مما أسفر عن وفاة نحو 26 شخصا وإصابة آخرين.

 

 وأعرب البيان عن خالص التعازي لأسر الضحايا، متمنيا سرعة الشفاء للمصابين، ومؤكدا على وقوف مصر حكومة وشعبا مع حكومة وشعب أفغانستان في مواجهة تلك الهجمات الإرهابية الدامية.

 

وأكد البيان على موقف مصر المنادي بضرورة مواجهة الإرهاب والفكر المتطرف من خلال رؤية شاملة تستهدف معالجة الجذور والعوامل الاقتصادية والفكرية، التى تقف خلف تلك الظاهرة، فضلا عن اتخاذ خطوات جادة من قبل المجتمع الدولي لتجفيف منابع تمويل الجماعات الإرهابية وتوفير التدريب والملاذ الآمن لها. 

 


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