مصرع 10 أشخاص فى انفجار سيارة عند نقطة تفتيش عسكرية جنوب الفلبين

مانيلا (رويترز)

قتل ما لا يقل عن 10 أشخاص مصرعهم فى انفجار وقع داخل سيارة فان عند نقطة تفتيش عسكرية فى جنوب الفلبين المضطرب اليوم الثلاثاء، فيما قال مسؤولون إنه ربما يكون تفجيرا نفذه مسلحون على صلة بتنظيم داعش الإرهابى.

وذكر مسؤول بجزيرة باسيلان أن الانفجار وقع بعد لحظات من إيقاف جنود للمركبة وتحدثهم إلى السائق.

وباسيلان هى معقل جماعة أبو سياف، التى تشتهر بالخطف وقطع الطرق وكانت مقر "الأمير" السابق لتنظيم داعش فى جنوب شرق آسيا والذى قتل العام الماضى.

وتفجير المركبات نادر للغاية فى جنوب الفلبين على الرغم من العنف الانفصإلى والإسلامى وعدم الاستقرار منذ عقود، مما اجتذب متطرفين أجانب.

وقال اللفتنانت كولونيل مون ألمودوفار، قائد وحدة من الحراس الكشافة فى المنطقة، لقناة (إيه.إن.سي) "نحن لا نعرف ماذا كان الهدف لكن التفجير حدث قبل الوقت المخطط له".

وقتل جندى وخمسة متشددين وأربعة مدنيين، بينهم أم وطفل. وأصيب الآخرون لكن لم يتضح بعد العدد الدقيق للضحايا.

وقال حاكم باسيلان جيم ساليمان إنه تلقى تقارير تفيد بمسؤولية أبو سياف عن الحادث، لكنه لم يخض فى التفاصيل.