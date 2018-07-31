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الثلاثاء، 31 يوليه 2018 12:45 م
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مصرع طالبة غرقا بفرع نهر النيل أمام قرية دروس بالبحيرة

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 11:06 ص
مصرع طالبة غرقا بفرع نهر النيل أمام قرية دروس بالبحيرة غريق - أرشيفية
البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة
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لقيت طالبة مصرعها غرقا بترعة بفرع النيل برشيد امام قرية ديروت التابعة لمركز المحمودية بالبحيرة.
 
 
تبلغ لمركز شرطة المحمودية بوجود شخص غريق بمياه نهر النيل "فرع رشيد" أمام قرية ديروط بدائرة المركز. 
 
انتقلت قوات الإنقاذ النهري وتبين انتشال جثة ه ح ع ال 15 سنة طالبة ومقيمه بذات القرية، وبمناظرتها تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المحموديه العام، وبتوقيع الكشف الطبي عليها بمعرفة مفتش الصحة أفاد بتقريره عدم وجود إصابات ظاهريه وسبب الوفاه إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهه جنائية.
 
بسؤال شقيقها ح 18سنة عامل ومقيم بذات الناحية، قرر أنه حال قيام شقيقته المتوفاه بغسيل بعض الملابس بالمياه بشاطىء نهر النيل سقطت قدميها، وغرقت لعدم إجادتها للسباحة ولم يتهم أحد أو يشتبه في وفاتها جنائياً و تحرر المحضر اللازم.
 
 

 

 


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