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الثلاثاء، 31 يوليه 2018 01:46 م
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مساعد سابق لترامب يواجه تهما في أول محاكمة ضمن التحقيق في التدخل الروسي

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 01:46 م
مساعد سابق لترامب يواجه تهما في أول محاكمة ضمن التحقيق في التدخل الروسي الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
(رويترز)
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تبدأ اليوم الثلاثاء أول محاكمة ضمن تحقيق المستشار الخاص روبرت مولر في تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية ويواجه خلالها بول مانافورت المدير السابق لحملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانتخابية اتهامات بأنه خبأ عشرات الملايين من الدولارات التي جناها في أوكرانيا في حسابات خارجية واحتال على بنوك ليحصل على قروض.

 

وتجري المحاكمة بتهم التحايل الضريبي والمصرفي في محكمة اتحادية بولاية فرجينيا أول اختبار لقدرة مولر على إدانة مساعد مقرب لترامب. وأقر ثلاثة مساعدين آخرين بينهم ريك جيتس شريك مانافورت في أعماله بذنبهم ويتعاونون مع مولر في تحقيقه.

 

وتباين رد فعل ترامب بين إبداء التعاطف مع مانافورت ومحاولة النأي بنفسه عنه. وأدار مانافورت حملة ترامب الرئاسية لثلاثة شهور وحضر اجتماعا في يونيو حزيران 2016 في برج ترامب مع الروس يتعامل معه مولر باعتباره نقطة محورية في تحقيقه بشأن احتمال التواطؤ بين الحملة والكرملين.

 

ومن شأن إدانة مانافورت أن تعطي دفعة لمولر الذي وجه اتهامات أو استطاع الحصول على اعترافات بالذنب من 32 شخصا وثلاث شركات منذ بدأ التحقيق قبل 14 شهرا. أما براءته فستدعم مساعي ترامب وحلفائه لتصوير التحقيق بأنه "حملة ملاحقة" وإهدار للوقت والموارد. وينفي ترامب أي تواطؤ مع روسيا.

 

ويواجه مانافورت (69 عاما) 18 تهمة جنائية تتركز على مزاعم بأنه خبأ جزءا كبيرا من 60 مليون دولار جناها في أوكرانيا في حسابات مصرفية سرية خارجية وتقاعس عن دفع ضرائبها.

 

كما يتهمه مدعون بالكذب على بنوك أمريكية للحصول على قروض عقارية في مسعى لتأمين نمط حياة مترف بعد الإطاحة بموكله الرئيس الأوكراني السابق الموالي لروسيا فيكتور يانوكوفيتش من السلطة في 2014 الأمر الذي أدى إلى توقف مورده المالي، حيث دفع "مانافورت" ببراءته من كل التهم.

 

ورغم أن محققين قالوا إنهم لن يقدموا أدلة على التواطؤ في تلك المحاكمة، فإنهم يسعون لتقديم تفاصيل عن عمل مانافورت في أوكرانيا الأمر الذي أثار احتمال ظهور معلومات جديدة عن صلاته بروسيا. وقدم مانافورت طلبا لاستبعاد تفاصيل هذا العمل من المحاكمة.

 

وحدد القاضي تي.إس. إيليس الذي ينظر القضية جلسة اليوم الثلاثاء الساعة التاسعة بالتوقيت المحلي (1300 بتوقيت جرينتش) للنظر في ضم الأدلة المرتبطة بأوكرانيا. وسيعقب ذلك جلسة لبدء عملية التحقق من حيادية هيئة المحلفين في الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي.

 

وستعقب محاكمة فرجينيا محاكمة ثانية في واشنطن في سبتمبر أيلول يواجه فيها مانافورت تهم غسل أموال والتقاعس عن تسجيل بياناته كوكيل لجهة أجنبية ومحاولة التأثير على شهود، حيث دفع مانافورت ببراءته من تلك التهم أيضا.

 


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