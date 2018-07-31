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مسئول أفغانى: الهجوم مازال جاريا على مقر هيئة المهاجرين فى جلال آباد

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 10:55 ص
مسئول أفغانى: الهجوم مازال جاريا على مقر هيئة المهاجرين فى جلال آباد انفجار فى أفغانستان - أرشيفية
جلال آباد (أ ف ب) ـ (أ ش أ)
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أعلن مسؤول محلى أن هجوما ينفذه عدة مسلحون لا يزال جاريا صباح الثلاثاء، ويستهدف مقر هيئة المهاجرين والعائدين فى جلال آباد بشرق افغانستان.

وقال المتحدث باسم الولاية عطاء الله خوجيانى لوكالة فرانس برس إن "انفجارين على الأقل حصلا هذا الصباح"، موضحا أن العديد من الوكالات الدولية تقع على مقربة من المكان وان "قوات الامن انتشرت فى الحى"، وتابع المتحدث "قبل وقوع الهجوم كان أعضاء هيئة المهاجرين يعقدون اجتماعا مع ممثلين من جهات دائنة دولية".

وأضاف "تم انقاذ عدد كبير من موظفى هذه الهيئة"، بدون اعطاء ايضاحات.

وروى شاهد قال إن اسمه عميد "رأيت سيارة (تويوتا) كورولا سوداء يترجل منها ثلاثة مسلحين، فجر أحدهم نفسه على الفور بينما اقتحم الاثنان الآخران المبنى".

وسمع مراسل فرانس برس فى جلال آباد طلقات نارية بعد دقائق على الانفجارات وشاهد عمودا من الدخان الكثيف تتصاعد فوق الاسطح.

من جهتها ذكرت وكالة أنباء "خامة برس" الأفغانية أن قوات الأمن تخوض اشتباكات مع مجموعة من المسلحين فى منطقة قريبة من المستشفى المركزى وسط مدينة جلال أباد شرق أفغانستان.

وأفادت تقارير أولية بأن دوى انفجارات وإطلاق نار وقع بالقرب من المستشفى المركزى وفى محيط إدارة الهجرة واللاجئين فى مدينة جلال آباد حوالى الساعة 11:30 ظهرا بالتوقيت المحلى، وأن قوات الأمن تخوض اشتباكات مع مجموعة مسلحين فى محيط المستشفى.

ولم ترد حتى الآن تقارير بشأن الخسائر فى الأرواح أو الخسائر المادية المحتملة.

 


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