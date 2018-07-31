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مسؤول أمريكى: الولايات المتحدة ستصبح عما قريب مصدرا صافيا للطاقة

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 02:11 م
مسؤول أمريكى: الولايات المتحدة ستصبح عما قريب مصدرا صافيا للطاقة وزير الطاقة الأمريكى ريك بيرى
رويترز
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قال وزير الطاقة الأمريكى ريك بيرى، فى مقابلة مع تلفزيون فوكس نيوز، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة ستصبح مصدرا صافيا للطاقة فى المستقبل القريب فى الوقت الذى تحقق فيه قفزات فى إنتاج ونقل الغاز الطبيعى المسال.

وقال، فى مقابلة صباحية قبل حضوره قمة اتحادية لأمن المرافق الإلكترونى "ها نحن ذا، الدولة رقم واحد فى إنتاج النفط والغاز فى العالم حاليا. فى السنوات القليلة القادمة، ربما فى غضون الاثنى عشر إلى الثمانية عشر شهرا القادمة سنصبح دولة مصدرة صافية".

 

 

 


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