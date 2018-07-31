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الثلاثاء، 31 يوليه 2018 04:08 م
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مدير منطقة الصعيد للغاز الطبيىعى: أنظمة التعاقد والدفع تناسب مواطنى الأقصر

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 02:43 م
مدير منطقة الصعيد للغاز الطبيىعى: أنظمة التعاقد والدفع تناسب مواطنى الأقصر توصيل غاز طبيعى - أرشيفية
أ. ش. أ
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أعلن مدير منطقة الصعيد للغاز الطبيعى المهندس خالد رسلان، عن أنظمة مختلفة للتعاقد والدفع لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل، لتتناسب مع كافة المواطنين، وذلك فى إطار خطة الدولة لتوصيل الغاز الطبيعى لمحافظة الأقصر والمدن والمراكز التابعة لها وتيسيراً من وزارة البترول.

وقال رسلان فى بيان له اليوم، إن أنظمة التعاقد المعمول بها فى محافظة الأقصر، تضم نظام تعاقد الموقع بتكلفة إجمالية 2181 جنيها أو نظام التقسيط من خلال دفع 361 جنيهاً لمدة تتراوح من سنة إلى سبع سنوات، ونظام تعاقد منحة الاتحاد الأوروبى حيث يتم تحصيل مبلغ 681 جنيهاً، ونظام تعاقد تقسيط قيمة التعاقد بتكلفة 2160 جنيهاً على 6 سنوات بدون مقدم على أن يتم تحصيل مبلغ 30 جنيهاً شهرياً ضمن فاتورة الاستهلاك".

وأضاف رسلان، أن هذا النظام موضوع من قبل وزارة البترول تسهيلاً على المواطنين وبالفعل طبق فى مناطق (السيول والرواجح والقرنة الجديدة بمدينة القرنة غرب الأقصر، نجع بدران وعزبة مهيوب والنجع التحتانى ونجع الهيلتون والبحاروه والشيخ موسى والملقطة والنجع الطويل وأبو الجود بمنطقة الكرنك وغرب طريق الكباش، ونجع الحمارة وشوارع كليوباترا والمنشية والمدينة المنورة والتلفزيون والفيروز والعوامية ونجع الصياغ ومشايخ عطية، ونجع الشيخ ورواج والبياضية)".

وأوضح رسلان، أن خطة أعمال توصيل الغاز الطبيعى بمحافظة الأقصر، طويلة الأمد، حيث سيتم العمل فى المراكز والقرى بمجرد إنهاء أعمال التوصيل وإنشاء محطات التغذية بالمدن الرئيسية وبعد إنهاء كافة أعمال الصرف الصحى والترفيق؛ لتغطية المحافظة بالكامل بشبكات الغاز الطبيعي.

 


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