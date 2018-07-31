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الثلاثاء، 31 يوليه 2018 04:08 م
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مدير أمن كفر الشيخ الجديد يتفقد الخدمات فى ثانى يوم عمل عقب تكليفه

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 02:26 م
مدير أمن كفر الشيخ الجديد يتفقد الخدمات فى ثانى يوم عمل عقب تكليفه اللواء فريد مصطفى مدير أمن كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان
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تفقد اللواء فريد مصطفى، مدير أمن كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، فى ثانى يوم عمل له بعد تكليف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية له كمدير للأمن بكفر الشيخ خدمات كنائس السيدة العذراء بسخا، والشهيدة دميانة بشرق مدينة كفقر الشيخ، وكنيسة مار جرجس بغرب مدينة كفر الشيخ، وكمين 30 يونيو " القرضا سابقًا "والحالة المرورية بالشوارع، وموقف كفر الشيخ العام.

 

وطمأن مدير الأمن الأهالى على حسن معاملتهم فى المراكز الشرطية، ومواصلة تكثيف التواجد الأمن، ومكافحة الجريمة، وتطبيق القانون، كما صافح مدير الأمن الضباط والأفراد المكلفين بالخدمات الأمنية.


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