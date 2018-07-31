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الثلاثاء، 31 يوليه 2018 03:47 م
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محكمة إسرائيلية تأمر بسجن شاعرة عربية بتهمة التحريض على الإرهاب

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 02:20 م
محكمة إسرائيلية تأمر بسجن شاعرة عربية بتهمة التحريض على الإرهاب الشاعرة دارين طاطور أثناء محاكمتها
رويترز
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أمرت محكمة إسرائيلية بسجن شاعرة من عرب إسرائيل خمسة أشهر اليوم الثلاثاء بتهمة التحريض على الارهاب بسبب قصيدة وتصريحات لها على مواقع التواصل الاجتماعى أثناء موجة من هجمات الفلسطينيين فى الشوارع.

ونشرت الشاعرة دارين طاطور (36 عاما) تسجيلا مصورا على فيسبوك ويوتيوب ظهرت فيه وهي تلقى قصيدتها (قاوم يا شعبي قاومهم) كخلفية صوتية للقطات لفلسطينيين ملثمين يلقون الحجارة وكرات النار على الجنود الإسرائيليين.

ونشرت الشاعرة القصيدة فى أكتوبر 2015 وسط موجة فلسطينية من عمليات الطعن وإطلاق النار ودهس الإسرائيليين. واعتقلتها السلطات بعد ذلك بأيام وقال ممثلو الادعاء إن ما نشرته على مواقع التواصل الاجتماعى يمثل تحريضا على العنف. ونفت هى ذلك.

وحول مدافعون عن الحق فى حرية التعبير قضيتها إلى قضية رأى عام. ولفتت القضية الانتباه إلى التكنولوجيا المتطورة التى تستخدمها الأجهزة الأمنية الإسرائيلية لتتبع مواقع التواصل الاجتماعى لتحديد مستخدمين يشتبه أنهم يحرضون على العنف أو يخططون لهجمات واعتقالهم.

وقالت الشاعرة إن السلطات الإسرائيلية أساءت فهم القصيدة فهى لا تتضمن تحريضا على العنف بل بالأحرى المقاومة السلمية.

 

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دارين طاطور

محاكمة دارين طاطور

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