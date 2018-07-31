محكمة أسترالية تحكم بالسجن 17 عاما على رجل خطط لتنفيذ هجوم إرهابى

كتب: أحمد علوى

حكمت محكمة أسترالية بالسجن لمدة 17 عاما على شخص بعد ثبوت نيته فى ارتكاب حادث إرهابى، حيث كان بحيازته أسلحة نارية متطورة، بعدما اكتشف أنه كان قد عاد من سوريا بعد قضاء أعوام هناك تدرب خلالهم على حمل السلاح، والقتال فى صفوف تنظيم إرهابى " داعش".

ووفقًا لصحيفة لو فيجارو الفرنسية، فإن المحكمة العليا بمدينة بريسبان وجهت تهم الانتماء إلى تنظيم إرهابى، ومحاولة نشر الفكر المتطرف، والشروع فى شن عملية إرهابية على الاراضى الاسترالية وحيازة أسلحة حرب، إلى المتهم أجيم كروزى.

واعترف كروزى، البالغ من العمر 25 عاما، من مدينة بريسبان عاصمة ولاية كوينزلاند الأسترالية، بإعداده لخطة للقيام والإعداد لتنفيذ عمل إرهابى.

وقالت روزالين أتكينسون القاضية بالمحكمة العليا بمدينة بريسبان أثناء النطق بالحكم اليوم موجهة الحديث للمتهم: "إنك لا تزال تمثل خطورة بالغة على المواطنين، وإنك تنتمى إلى تيار متطرف، وتعتنق آراء أيديولوجية متطرفة تقر وتشجع على أعمال العنف".