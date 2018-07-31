محافظ كفر الشيخ يتابع إنشاء 3 آلاف وحدة بمشروع إسكان "تحيا مصر"

كفر الشيخ – محمد سليمان

تابع اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، إنشاء 3 آلاف وحدة سكنية بمشروع "تحيا مصر" الجديد لإسكان الشباب، والذى وضع حجر الأساس له، وأطلق إشارة البدء فى تنفيذه، فى 24 مايو الماضى، حيث يعد أكبر تجمع سكنى للشباب بغرب مدينة كفر الشيخ، والذى سيتم تنفيذه فى عام على مساحة 15 فدان، لإنهاء مشكلة الإسكان المستمرة منذ عام 2004م، مشدداً بمضاعفة الجهود وقدرات التشغيل لسرعة تنفيذ المشروع وضغط الجدول الزمنى طبقاً لاحتياجات المستحقين بمشروع الإسكان بمدينة كفر الشيخ.

جاء ذلك بحضور المهندس على عبدالستار، مساعد المحافظ ورئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، واللواء شكرى الجندى، عضو مجلس النواب، والمهندس جمال العتيقى وكيل وزارة الإسكان، وعدد من القيادات التنفيذية.

قال محافظ كفر الشيخ، إن عملية تنفيذ مشروع "تحيا مصر" لإسكان الشباب بغرب مدينة كفر الشيخ، يتم متابعتها بشكل يومى والمعدات تعمل خلال 24 ساعة لسرعة الانتهاء من تنفيذ المشروع فى أقل فترة زمنية، لافتاً أن مشروع "تحيا مصر" الجديد مشروع إسكان متكامل يتم تنفيذه على الطراز الحديث لإقامة 60 عمارة سكنية، كمرحلة أولى على مساحة 41623 م2" أرضى + 5 أدوار"، فضلاً عن مساحة الأبراج البالغة 7188 م 2 (أرضى + 9 أدوار)، بأرض مصنع القمامة غرب مدينة كفر الشيخ، بإجمالى 3000 وحدة سكنية كاملة التشطيب، و 686 محل تجارىى .

وأضاف محافظ كفر الشيخ، سيخصص 5 أفدنة أخرى بنفس الموقع، لضمها لمشروع تحيا مصر لإسكان الشباب، لإنهاء أزمة الإسكان بمدينة كفر الشيخ المستمرة، منذ عام 2004م، بالتزامن مع استمرار توزيع الوحدات السكنية على مستحقيها بالمراكز، حيث يولى اهتماماً كبيراً لمرفق الإسكان لإنهاء معاناة آلاف الشباب التى استمرت لسنوات طويلة، مقدماً التهنئة للمستفيدين من مشروع إسكان تحيا مصر بغرب مدينة كفر الشيخ، حيث أطلق محافظ كفر الشيخ إشارة البدء فى تنفيذ هذا المشروع والذى يعد بداية المرحلة الثالثة للإسكان بمدينة كفر الشيخ من إجمالى 12 ألف وحدة سكنية لحاجزى الـ 5 و 9 آلاف جنيه.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه تم الانتهاء من تنفيذ 3020 وحدة سكنية فى المرحلة الأولى والثانية، وهناك 834 وحدة سكنية تم تسليمها بالمراكز، فضلاً عن 12 ألف وحدة سكنية بالمرحلة الثالثة، بالإضافة إلى إقامة وحدات إسكان على الأراضى الغير مستغلة بقطاع الإنتاج، على مساحة 120 فدان ضمن بروتوكول وزارة الزراعة، فى نطاق مدينة كفرالشيخ.

كما اعتمد نصر، تعديل المخطط الاستراتيجى العام لمدينة كفر الشيخ، وسيتم مضاعفة الوحدات السكنية، ومن ثم خفض أسعارها، نتيجة السماح بالتوسع الرأسى، طبقا للمخطط الاستراتيجى العام الجديد لمدينة كفر الشيخ، ليسهم ذلك إلى حد كبير فى القضاء على أزمة الإسكان بمدينة كفرالشيخ، ليعد قراراً تاريخياً، لتحقيق أعلى استفادة من الحيز العمرانى المعتمد للمدينة، والذى يؤدى بدوره أيضاً إلى تقليص ظاهرة البناء المخالف ويقضى على العشوائية، مؤكداً أن صندوق تحيا مصر له جهود كبيرة ومشروعات تم تنفيذها بالمحافظة، أهمها الحملة القومية للقضاء على فيروس "سى" والتى تم من خلالها الكشف الطبى على 400 ألف مواطن وصرف العلاج بالمجان لـ 66 ألف مواطن والقضاء على طابور الانتظار، وغيرها من المشروعات بقيمة مليار و500 مليون جنيه، مقدماً التحية للقيادة السياسية، والشكر لقيادات صندوق تحيا مصر، ووزارة الصحة على رعايتهم لأبناء محافظة كفر الشيخ.



محافظ كفر الشيخ يتابع إنشاء 3 ألاف وحدة سكنية



الأعمال الجارية لإنشاء الوحدات السكنية