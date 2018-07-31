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الثلاثاء، 31 يوليه 2018 10:11 م
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محافظ الدقهلية يقدم واجب العزاء لأسرة طالبة الأزهر المقتولة بمدينة نصر

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 09:41 م
محافظ الدقهلية يقدم واجب العزاء لأسرة طالبة الأزهر المقتولة بمدينة نصر جانب من العزاء
الدقهلية شريف الديب
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زار الدكتور أحمد الشعراوى، محافظ الدقهلية، أسرة الطالبة أسماء الرفاعى السعيد بالفرقة الثالثة كلية التمريض جامعة الأزهر المقيمة بقرية الخواجات التابعة للمحمودية بمركز دكرنس، والتى قتلت على يد سائق توك توك بعد أن اقتحم عليها مسكنها بالحى العاشر بمدينة نصر محافظة القاهرة لسرقتها وفوجئ بها داخل المسكن فقام بخنقها والتخلص منها، وتمكن ضباط المباحث من إلقاء القبض عليها قبل هروبه أحد البلطجية.

ورافق المحافظ محمد السيد ليلة رئيس مجلس مركز ومدينة دكرنس وعدد من قيادات المحافظة.

واعترف سائق التوك التوك بقيامه بالجريمة بعد قيامه بتوصيل زميلات المجنى عليها بالتوك توك كما هو معتاد وعاد مرة أخرى لسرقة الشقة ولكنه اكتشف وجودها، فخاف أن يفتضح أمره فقام بالانقضاض عليها وقتلها.

 

 

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