محافظ الدقهلية يأمر بعلاج اثنين من ذوى الاحتياجات الخاصة على نفقة الدولة

الدقهلية شريف الديب

استمع الدكتور أحمد الشعراوى، محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، لمشكلات ومطالب 20 مواطنًا من الحالات الإنسانية باللقاء المفتوح الأسبوعى للمواطنين، بحضور المهندس مختار الخولى، السكرتير العام للمحافظة، والقيادات التنفيذية وكلاء الوزارات رؤساء قطاعات المرافق والخدمات ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء.

وأمر الشعراوى، خلال اللقاء بعلاج اثنين من ذوى الاحتياجات الخاصه على نفقة الدولة وتوفير فرصتى عمل بالقطاع الخاص براتب شهرى من مديرية القوى العاملة، بالإضافة لعمل معاش شهرى، تسليمهم إعانة فوريه قدرها 3 آلاف جنيه، مقررًا إعفاء نجل إحدى المواطنات من المصاريف الدراسية وعمل كشك لها ومعاش شهرى، موجهًا وكلاء وزارات الصحة والقوى العاملة والتضأمن الاجتماعى ورؤساء الاحياء والمراكز المختصة، سرعه اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقيق مطالب واحتياجات المواطنين التى تمت الموافقة عليها كل فى تخصصه.

وفى ذات السياق قرر الشعراوى، توفير علاج على نفقه الدولة لابنه احدى المواطنات وادراج والدتها بمعاش تكافل وكرامه، توفير فرص عمل بالقطاع الخاص وتوفير معاشات شهريه وعلاج على نفقه الدولة وتوفير اكشاك لعدد من المواطنين.

وخلال اللقاء قدم محافظ الدقهلية، خالص التعازى والمواساة لأسر المتوفين بحادث اتوبيس ابناء المطرية ببورسعيد أول أمس، مؤكدًا على تقديم كافه أوجه الرعاية الصحية للمصابين بالمستشفى وسيتم تعزيز الخدمات الصحية لهم بدعم ومسانده صاحب المصنع الذى يعملون به فى بورسعيد، بالإضافة إلى تقديم التعازى لأسرة متوفيين حادث سيارة على محور العبور من ابناء بلقاس، وقدم التعازى ايضا لأسرة الطالبة الجامعية ابنه قريه المحموديه مركز دكرنس والتى تدرس بجامعه الازهر التى راحت ضحيه حادث سرقه بمسكنها بالقاهرة.

ووجه المحافظ، جميع القيادات التنفيذية، بضرورة التجاوب والتعامل الفورى مع شكاوى المواطنين وسرعه حلها، مؤكدًا أن الدولة حريصة كل الحرص على تحقيق مطالب واحتياجات المواطنين فى كافه قطاعات المرافق والخدمات، مؤكدا على ضرورة العمل بروح الفريق والتعاون الكامل من اجل المواطن الدقهلاوى فى جميع المراكز والمدن والاحياء والقرى بنطاق المحافظة

وشدد الشعراوى، على تنفيذ الخطة المتكاملة للنظافة ورفع القمامة والمخلفات وتنفيذ اعمال التجميل للشوارع والميادين وعرض تقارير دوريه بحملات النظافة ورفع القمامة والمخلفات بهدف تحسين خدمات النظافة المقدمة يوميًا للمواطنين لتظل دائما الدقهلية فى المقدمة بمضرها الحضارى المتميز، مشيرًا إلى اهميه بذل المزيد من الجهد من قبل الوحدات المحلية للعمل على راحة المواطنين.