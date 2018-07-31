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الثلاثاء، 31 يوليه 2018 05:34 م
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مجلس جامعة سوهاج يمنح جوائز تشجيعية وتقديرية للفائزين بمجال الضمان والجودة

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 04:37 م
مجلس جامعة سوهاج يمنح جوائز تشجيعية وتقديرية للفائزين بمجال الضمان والجودة الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج
سوهاج محمود مقبول
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كرم الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج، اليوم الثلاثاء، بمجلس الجامعة الحاصلين على جوائز الجامعة التقديرية والتشجيعية والتفوق العلمى والتنافسية فى مجال الضمان والجودة وذلك بكليات العلوم، الطب، الهندسة والزراعة.

 

وأوضح عزيز، أن أمانة لجنة جوائز الجامعة فى مجال ضمان الجودة والاعتماد قررت منح جائزة الجامعة التقديرية فى العلوم الأساسية للدكتور مصطفى محمد وقاد الأستاذ بقسم الفيزياء بكلية العلوم، وجائزة الجامعة للتفوق العلمى فى مجال العلوم الأساسية للدكتور إبراهيم عطية الله عبد الرحمن عباس أستاذ بقسم الرياضيات بكلية العلوم، ومنح جائزة الجامعة للتفوق العلمى فى مجال العلوم الهندسية للدكتور أحمد محمد محمود قاسم أستاذ بقسم الهندسة الكهربائية بكلية الهندسة، وجائزة الجامعة للتفوق العلمى فى مجال العلوم الزراعية والبيطرية للدكتور منصور احمد محمد حفنى أستاذ بقسم الإرشاد الزراعى بكلية الزراعة.

 

كما قررت اللجنة منح جائزة الجامعة التشجيعية فى العلوم الأساسية، مناصفة بين الدكتورة نجلاء يوسف عبد الله إبراهيم مدرس بقسم النبات الميكروبيولوجى، والدكتور عمرو حسين مصطفى مدرس بقسم الكيمياء بكلية العلوم. وأيضا منح جائزة الجامعة التشجيعية مناصفةً بين الدكتور احمد عبد الكريم أبو غابة أستاذ مساعد بقسم إنتاج الدواجن بكلية الزراعة، والدكتور عطية الله حسن عطية الله مدرس بقسم علوم وتكنولوجيا الألبان بكلية الزراعة.

 

كما قررت اللجنة أيضًا منح كل من الدكتورة لبنى عبد المحسن عبيد أستاذ الكيمياء ومدير وحدة الجودة بكلية العلوم، والطالب أحمد الشيخ بكلية الطب البشرى جائزة الجامعة التنافسية فى مجال ضمان الجودة.


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