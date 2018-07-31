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الثلاثاء، 31 يوليه 2018 10:48 ص
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ماليزيا تعرب عن قلقها إزاء سلامة ناشطين على متن سفينة لكسر حصار غزة

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 09:52 ص
ماليزيا تعرب عن قلقها إزاء سلامة ناشطين على متن سفينة لكسر حصار غزة البحرية الإسرائيلية ـ صورة أرشيفية
كوالالمبور (أ ش أ)
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أعربت ماليزيا عن قلقها حيال سلامة جميع الناشطين بمن فيهم مواطنها محمد أفندى صالح من مؤسسة الرعاية الإنسانية الماليزية بعد أن استولت القوات البحرية الإسرائيلية على سفينة "العودة" المتجهة إلى غزة.

وذكرت وزارة الخارجية الماليزية ـ فى بيان بثته وكالة أنباء (برناما) الماليزية اليوم الثلاثاء ـ أنه يتعين على السلطات الإسرائيلية ضمان سلامة الناشطين على متن السفينة، مطالبة بإطلاق سراحهم على الفور.

وأضاف البيان أن السفينة كانت فى طريقها إلى قطاع غزة فى إطار مهمة إنسانية "تحالف أسطول الحرية" حاملة معها 22 ناشطاً دولياً من مختلف الجنسيات لكسر الحصار عن القطاع.

يذكر أنه فى عام 2017، أقر الكنيست الإسرائيلى قانونا قمعيا يحظر، بشكل رسمى، دخول المدافعين الدوليين عن حقوق الإنسان، والذين يدعمون الحقوق الفلسطينية من خلال تكتيكات حركة المقاطعة (BDS)، وتم تطبيق القانون لحظر دخول المدير التنفيذى للاتحاد الفلسطينى التشيلى وعضو وفد لزيارة الأراضى المقدسة خلال عيد الفصح، أنور معلوف، كما منعت دخول رئيس حملة التضامن مع فلسطين فى بريطانيا، هيو لانينج.

 


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