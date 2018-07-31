مؤسسة "بكرة لينا" تفحص 612 مواطنًا للكشف عن فيروس سى بالإسكندرية

الإسكندرية - أسماء على بدر

واصلت مؤسسة "بكرة لينا" بالتعاون مع صندوق "تحيا مصر" وشركة فاركو للأدوية وجمعية القلعة لتنمية المجتمع، حملات الكشف المبكر عن الإلتهاب الكبدي الوبائي "فيروس سي"، وذلك بعزبة القلعة الواقعة على ترعة المحمودية شرقي الإسكندرية.

ومن جانبه، قال محمد حامد، منسق عام مؤسسة "بكرة لينا" بالإسكندرية، إن الحملة تأتي فى إطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالقضاء على "فيروس سي" بحلول عام 2020.

وأشار "حامد" إلى أن الحملة تأتي بدعم كامل من المهندس رامي نجيب، رئيس مجلس أمناء مؤسسة بكرة لينا، وفاتن عريف، أمين المرأة بالمؤسسة على مستوى الجمهورية.

وبدوره أوضح جابر أبو خطوة، رئيس جمعية القلعة لتنمية المجتمع، أنه تم توقيع الكشف وإجراء التحاليل بالمجان لـ 612 حالة، لافتا إلى أنه تبين إصابة 32 حالة منهم بفيروس سي، وتم تحويلهم للمستشفيات لاستكمال الفحوصات والحصول على العلاج المناسب لكل حالة بالمجان.

وكانت مؤسسة "بكرة لينا" قد نظمت قافلة طبية مماثلة، الأسبوع الماضي، بمنطقة الضاهرية في الإسكندرية، كشفت عن إصابة 9 مواطنين بفيروس سي، وذلك من بين 128 حالة تم فحصهم وإجراء التحاليل اللازمة لهم.

ويشار إلى أن مؤسسة "بكرة لينا" مؤسسة تنموية مشهرة بوزارة التضامن الاجتماعي، وتضم مكاتب تنفيذية بجميع محافظات الجمهورية، ومن أهدافها إيجاد حلقة وصل بين الشباب وصناع القرار في المجتمع، والسعي لامتلاك الشباب للمهارات التي تساعدهم علي التمكين الحقيقي في المجتمع.