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لافروف: نريد الاتفاق مع الغرب حول مسألة اللاجئين السوريين

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 07:00 ص
لافروف: نريد الاتفاق مع الغرب حول مسألة اللاجئين السوريين وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف
وكالات الأنباء
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أعلن وزير الخارجية الروسى، سيرجى لافروف، الاثنين، أن موسكو تسعى للتوصل إلى تفاهم مع الدول الغربية حول قواعد مشتركة للتعامل مع مشكلة اللاجئين السوريين.

 

وفى كلمة ألقاها أمام المشاركين فى المنتدى الشبابى الروسى "ميدان المعانى" بمقاطعة فلاديمير (شرقى موسكو)، صرح لافروف بأنه ورئيس هيئة الأركان الروسية، فلاديمير جيراسيموف، ناقشا هذا الموضوع مع زملائهما الغربيين، أثناء زيارتهما إلى باريس، موضحا: "نريد أن نتفق على مبادئ ما مشتركة  للعمل على حل هذه المشكلة".

 

وأضاف لافروف أن الحديث يدور عن مسألة ذات أهمية بالغة الإلحاح بالنسبة للدول الأوروبية ومنطقة الشرق الأوسط على حد سواء.

 

وقد ازداد حل مشكلة اللاجئين السوريين أهمية فى ضوء الانتصارات الأخيرة التى حققها الجيش السورى على المتطرفين فى ضواحى دمشق وفى جنوب البلاد، وخاصة بعد القمة الروسية الأمريكية فى العاصمة الفنلندية هلسنكى، فى 16 يوليو.

 

وبحث لافروف وجيراسيموف هذا الموضوع أثناء تنقلاتهما الأخيرة فى كل من إسرائيل وألمانيا وفرنسا، الأسبوع الماضى.

 


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