كاتبة إماراتية: "الجزيرة" تتسول المشاهدة بتمثيليات الفضائح

كتب إسلام جمال

جددت الكاتبة الإماراتية، مريم الكعبى، هجومها على قناة الجزيرة القطرية، لسان حال تنظيم الحمدين، لاستمرارها فى بث أكاذيب وشائعات، من شأنها بث الفوضى والتخبط فى البلدان العربية، وتشكيك الشعوب فى حكوماتها ومؤسسات دولها.

وسخرت الكعبى، فى سلسلة من التغريدات، عبر حسابها على "تويتر"، من الإعلاميين العاملين بقناة الجزيرة، واصفة من يقدم نفسه كأعلامى بالقناة، فكأنه يقدم ضميره على طبق رخيص.

وأضافت الكعبى قائلةً :" حينما تعرف نفسك اليوم بأنك إعلامى فى قناة الجزيرة فكأنك تقدم لنا ضميرك على طبق رخيص، كأنك تكشف لنا بطاقة مكتوب فيها: خائن لأمته ووطنه، اشترته الأموال فباع من أجلها الصدق والضمير ".

وتابعت الكعبى هجومها قائلةً :"قناة الجزيرة لسان حالها:ارحموا عرش امبراطورية إعلامية انهارت وأصبحت أثراً بعد عين، تتسول المشاهدة بتمثيليات الفضائح مثل الصحافة الصفراء الرخيصة المرمية تحت الأقدام".



تغريدة مريم الكعبى