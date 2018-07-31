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قطريليكس: "الحمدين" يبث شائعات لزعزعة استقرار مصر للثأر من طرد الإخوان

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 11:00 ص
قطريليكس: "الحمدين" يبث شائعات لزعزعة استقرار مصر للثأر من طرد الإخوان تميم
كتبت ريهام عبد الله
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تعد مواقع التواصل الاجتماعى مثل "فيس بوك" و"تويتر" وغيرها من الوسائل التى تعتمد عليها قطر فى نشر الشائعات والأكاذيب عن الدولة المصرية، وتتعدى الشائعات المنشورة على السوشيال ميديا الآف حيث كشف الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤخرا أن مصر واجهت ما يقرب من 21 ألف شائعة فى 3 شهور فقط هدفها إثارة البلبلة فى البلاد، وذلك خلال كلمته بحفل تخرج عدد من الكليات والمعاهد العسكرية، ليلقى الضوء على كم الشائعات والأكاذيب المغلوطة على السوشيال ميديا. 

وفى إطار كشف هذه الشائعات ومحاولة الوصول إلى مصدرها، ألقت "قطريليكس" المحسوبة على المعارضة القطرية، الضوء، على دور تنظيم الحمدين فى نشر وبث الشائعات فى المجتمع المصرى، لبث الفوضى وخلق حالة من عدم الاستقرار فى البلاد.

وتحت عنوان "شائعات مصر.. فتش عن قطر"، أكدت قطريليكس، أن تنظيم الحمدين لم ينس هزيمته النكراء على يد المصريين، بعد أن لفظوا تنظيم الإخوان الإرهابى والممول قطريا وطاردوا فلوله.

وكشفت قطريليكس: "عصابة الدوحة ردت بإطلاق أبواقها لإثارة الفوضى فى القاهرة، واستخدمت الجزيرة والقنوات الإخوانية فى تركيا لبث الشائعات، أطلق ذباب خلايا عزمى الالكترونى لترويج الحرب الأهلية فى البلاد".

وتابعت :"نماذج ساذجة، أذرع الأخطبوط القطرى، روجت للكثير من الشائعات لهز ثقة المصريين، زعمت دس مادة لإضعاف الخصوبة فى الخبز، وهو ما تم نفيه، وروجت لإفلاس البنوك المصرية، لكن اتضح للجميع كذب المنصات الإعلامية القطرية".

وأشادت قطريليكس بما وصفته بـ"اليقظة المصرية"، قائلة: "القاهرة تنبهت مبكرا للمخطط القطرى الخبيث وعملت على إحباطه، الرئيس السيسى أعلن صراحة تعرض بلاده لموجة من الأكاذيب، مصر تعرضت لـ21 ألف شائعة فى 3 شهور، هدفها البلبلة، والمصريون ردوا على حملات أذرع الحمدين بالسخرية والرفض".

 


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