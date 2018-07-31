قائمة مخابئ سرية استخدمتها «حسم» لتخزين السلاح ودمرتها الداخلية

كتب- أحمد متولي

ضربة جديدة وجهتها الأجهزة الأمنية للجماعات الإرهابية، بمداهمة أحد الأوكار التابعة لحركة حسم الإرهابية بمنطقة السلام فى محافظة القاهرة، وأسفرت عن ضبط مخازن كاملة للأسلحة والذخائر تحت الأرض، عثر بداخلها على 6 بنادق آلية، و3 بنادق خرطوش وكمية كبيرة من الذخيرة.

مخزن سري ضبطه الأجهزة الأمنية

وحصل "اليوم السابع" على وثيقة أمنية تلقتها جهات التحقيق المختصة بقضية تأسيس حركة حسم، ولواء الثورة، الجناح العسكرى لجماعة الإخوان، رصد خلالها قطاع الأمن الوطنى 23 مقرًا تنظيميًا استخدمتها العناصر الإرهابية فى تخزين الأسلحة والذخائر والمفرقعات بخلاف المضبوط اليوم الثلاثاء.

وأظهرت الوثائق، أن الأجهزة الأمنية حققت نجاحات بفضل جهود ملاحقة أعضاء الحركة الإرهابية، استطاعت من خلالها كشف بيانات وتفاصيل تلك المقرات المستخدمة لإيواء المطلوبين، والمتورطين فى تنفيذ عمليات الاغتيال والتفجيرات الإرهابية.

ورشة تصنيع عبوات ناسفة ضبطها الأمن الوطنى

ونجحت الأجهزة الأمنية فى مداهمة كل هذه المقرات والأوكار التى اتخذها أعضاء الحركة الإرهابية، للهروب من الملاحقات والرصد والتتبع بعدة محافظات مختلفة كالتالى:

مخبأ بالمجاورة الثانية الحي السادس مدينة الشروق بالقاهرة

مخزن سلاح بوحدة سكنية في حوش عيسى بالبحيرة

ورشة تصنيع أسلحة فى قرية البصارطة دمياط

مصنع عبوات ناسفة بشقة في سيدي بشر بالإسكندرية

معسكر تدريب في مدينة السادات المنوفية

مخزن مفرقعات في الحي السادس بـ6 أكتوبر

شحنة سلاح في طريق التخزين بمنزل منطقة السواقي بالفيوم

مخبأ لإيواء العناصر الهاربة وتخزين المفرقعات بالمرج

مخزن سلاح وذخيرة في المرج

مخزن سلاح وعبوات ناسفة بشارع الخمسين مدينة السلام

مضبوطات مقر تنظيمي بالعقار 6 شارع المصنع بالسلام

مخبأ سلاح وعبوات ناسفة بالطريق الصحراوي الفيوم

معمل تصنيع عبوات ناسفة بوحدة سكنية في الخصوص

مخبأ وحدة تصنيع المفرقعات في شقة بعزبة السقيلى القليوبية

مخزن قنابل فى وحدة سكنية بمنطقة عرب مصلح بالخانكة

مقر تنظيمي بشارع التونى منطقة السادات أسيوط

مخزن ذخيرة بالحى الثامن التجمع الخامس

مخزن مواد كيميائية بمساكن دهشور 6 أكتوبر

مقر لإيواء وتدريب العناصر فى العاشر من رمضان

مخزن متفجرات أسفل عقار تحت الإنشاء بمساكن السلام

مزرعة بقرية رحيم 2 بالعامرية الإسكندرية

مزرعة بمركز الدلنجات قرية الإمام الغزالى البحيرة

معسكر تدريب بجوار دير الأنبا بيشوى وادى النطرون