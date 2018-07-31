فيديو.. ولى العهد السعودى يتخلى عن الرسميات ويتناول الطعام مع شباب نيوم

كتب محمد تهامى زكى

تخلى صاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولى العهد السعودى، عن الرسميات والبروتوكولات خلال جولة له فى مدينة نيوم، حيث تنزه داخل المدينة، والتقى مع بعض شباب المدينة خلال جولته الحرة.

ولي العهد #محمد_بن_سلمان

يلتقي بعدد من المواطنين في #نيوم

ويشاركهم غداءهم pic.twitter.com/cvmnucSYGB — ابو مازن الشراري (@uxtigr) ٣١ يوليو ٢٠١٨

وتناول ولى العهد السعودى، بعض الأطعمة التى تتميز بها المدينة، فيما التقط الشباب الصور التذكارية مع ولى العهد.

#محمد_بن_سلمان



ولي العهد محمد بن سلمان زادك الله عزا وذخرا ونفع الله بك الإسلام والمسلمين



حفظ الله ولي أمرنا وولي عهده بحفظه pic.twitter.com/raDJ04JJ7S — ابو زيد (@a1947Abu) ٣١ يوليو ٢٠١٨

واستقبل رواد مواقع التواصل الاجتماعى جولة ولى العهد بالترحاب، حيث قال عبد الله بن سلطان، "من تواضع لله رفعه دنيا وأخره، محظوظين بولاة أمرنا ملك وولى عهد قريبين من الشارع ومن الناس، يتلمسون احتياجات المواطنين ويولونها أكبر اهتماماتهم، اللهم بارك لنا فيهم وانصرهم بنصرك"، وقال عزام "رجل نيوم وحبيب الشعب وخاصة الشباب، الله يوفقك يا سمو ولى العهد لما فيه الخير للبلاد والعباد".





يذكر أن مشروع مدينة "نيوم" العملاقة، والتى أعلنت السعودية عن بدء العمل به، فى شهر أكتوبر من العام الماضى، ستكون على مساحة 26.5 ألف كيلو متر مربع، وتطل من الشمال والغرب على البحر الأحمر، وخليج العقبة، بطول 468 كيلو متراً، ويحيط بها من الشرق سلسلة من الجبال، بارتفاع 2500 متر، ومن المفترض الانتهاء من المرحلة الأولى منه، بحلول عام 2025.