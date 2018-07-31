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الثلاثاء، 31 يوليه 2018 12:45 م
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فيديو وصور ..الرقابة الإدارية ترصد حالات تهرب جمركى بقيمة 2مليون جنيه بميناء الإسكندرية

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 10:01 ص
فيديو وصور ..الرقابة الإدارية ترصد حالات تهرب جمركى بقيمة 2مليون جنيه بميناء الإسكندرية ميناء الإسكندرية
كتب ــ حازم عادل - سمير حسنى
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بدأت لجنة كبرى مشكلة من كافة أجهزة الدولة المعنية، وتشمل وزارتى الدفاع والداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، وهيئة الأمن القومي، ومصلحة الجمارك، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بالمرور على ميناء الإسكندرية البحري لمراجعة إجراءات التأمين وسلامة أجهزة الكشف، وانتظام القيد، وتطبيق اللوائح ‏والمنشورات الدورية، والكشف عن الحاويات و تحصيل مستحقات الدولة، تنفيذاً لتوصيات اللجنة الأمنية العليا برئاسة رئيس الجمهورية بالمرور والتفتيش على الموانئ والمنافذ ومراجعة سير وانتظام العمل للحد من حالات التهرب الجمركي. 
 
 
وكشفت اللجنة عن وجود بعض الأجهزة المعطلة، وبعض حالات التهرب الجمركي لأجهزة كهربائية بلغت قيمة مستحقات الدولة عنها 2 مليون جنيه مصري .
 
 
 
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ميناء الاسكندرية

التهرب الجمركى

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