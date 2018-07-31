فيديو.. "مصر" البيت الكبير لرعاية المصالحات العربية

إعداد تامر إسماعيل صالح

على مدار سنوات طويلة ظلت مصر هى بيت العائلة الذي يحتضن كافة محاولات واتفاقات الصلح داخل الدول العربية، وعلى رأس اهتمامات مصر كانت القضية الفلسطينية، ثم جاءت بعدها القضية السورية التي ترعى مصر توقيع وقف إطلاق النار الذي تم بين الفصائل السورية اليوم، وأيضا القضية الليبية التي شهدت محاولات مصرية كبيرة لاحتوائها، ويرصد الفيديو التالي تاريخ النجاحات المصرية في محاولات الصلح بين الفصائل داخل الدول العربية.

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