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فيديو.. تسجيل لصحفى بالجزيرة يكشف توجيهات القناة لانتقاد السعودية

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 10:12 م
فيديو.. تسجيل لصحفى بالجزيرة يكشف توجيهات القناة لانتقاد السعودية جانب من تسجيل صحفى الجزيرة
كتب أحمد عبد الرحمن
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عرض الإعلامى أحمد موسى، تسجيلات سرية جديدة لصحفى قناة الجزيرة، يكشف فيها تآمر القناة القطرية ضد مصر.

وقال صحفى الجزيرة، خلال التسجيل الذى عرضه موسى عبر برنامج "على مسئوليتى"، على فضائية "صدى البلد": "هقولك على معلومات مهمة جدًا بخصوص المملكة العربية السعودية خاصة الأمير محمد بن سلمان، مؤخرًا صدرت لنا توجيهات من مدير القناة بانتقاء جميع الأخبار من الصحف والمواقع العالمية التى تهاجم محمد بن سلمان، وطبعاً هذه المواقع والصحف مأجورة، النظام القطرى يدفع لها ومحاولة إبرازها وتنظيم فقرات وإعداد تقارير تليفزيونية لإثارة المواطنين السعوديين وتأجيج الأوضاع".

وفى تسجيل آخر تابع: "بعض المذيعين بالجزيرة أو جميعهم أصبحوا كالقطيع الذين ينفذون ما يطلبه كلب تميم أحمد اليافعى منهم، وينصاعون له ويقول لهم هاجموا الدول المقاطعة، السعودية والإمارات والبحرين ومصر ويفعلون ذلك، وعلى رأسهم جمال ريان وخديجة بن قنة وغادة عويس وفيصل القاسم وكل المرتزقة الذين تعلمهم أنت خاصة المصريين كلهم من الإخوان المسلمين، منهم من هرب من مصر بعد 30 يونيو وجاء للدوحة من تركيا ولندن وألمانيا.

 

 


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