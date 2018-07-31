فيديو.. إحالة 95 من العاملين بكفر الزيات بالغربية للتحقيق لتغيبهم عن العمل

قرر الدكتور عثمان شعلان رئيس مركز ومدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية إحالة 95 من العاملين بالمستشفى العام ومستشفى الحميات والإدارة الزراعية.

التحقيق يأتي عقب قيام فريق من المتابعه بالتفتيش الإدارى على المسشفى العام وتبين غياب 78 من الأطباء والتمريض كما تم المرور على على مستشفى الحميات بكفر الزيات وتبين غياب 12 من العاملين بالمستشفى وبالمرور على الاداره الزراعيه بكفر الزيات وتبين غياب 5 من العاملين الادارة.

كان فريق المتابعة والتفتيش قد اعد مذكرة بنتيجة المرور والمتابعة وعرض نتيجة التفتيش وقرر رئيس المركز والمدينة احالتهم جميعا للتحقيق.