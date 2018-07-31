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فيديو.. "أم إبراهيم" للرئيس: مبادرة علاج الحالات الحرجة حسستنى بقيمتى وكرامتى

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 05:30 ص
فيديو.. "أم إبراهيم" للرئيس: مبادرة علاج الحالات الحرجة حسستنى بقيمتى وكرامتى سناء حسن
تغطية حوادث اليوم السابع
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أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسى مبادرة لعلاج الحالات الحرجة بمستشفيات الشرطة ومعها أطلقت "اليوم السابع" العنان لعدسات فيديو 7 من أجل الانطلاق إلى محافظة الاسكندرية، ولقاء المرضى الذين توجهوا للعلاج فور انطلاق المبادرة،  لتلتقى عدسات "اليوم السابع" بإحدى الحالات الحرجة " سناء حسن 63 عاما".

سناء حسن  ام ابراهيم 

تقول سناء حسن:"تعرضت  فجأة لجلطة فى القلب منذ حوالى 4 أشهر، وعلم "ابنى" بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وعلى الفور اتصل على الرقم المخصص للتواصل مع المبادرة الساعة 1 ليلا، وفى الصباح كان الرد،  وتوجهنا لمستشفى الشرطة " قابلونا وكانت معاملتهم أخر احترام  بدون واسطة ولا معرفة"، وخضعت للتحاليل و الأشعات، "بدون ولا جنيه وأجريت لى عملية قسطرة، وتم تجيهزى لعملية قلب مفتوح".

منزل أم إبراهيم
منزل أم إبراهيم

 

وعبرت " سناء" قائلة: " مبسوطة ولم سمعنا بالمبادرة كنت مصدقة، واعشق الجيش والشرطة، واللى يقول أن مفيش إنجازات كذابين،  وحسيت أن لى وضعى وقيمة وكرامة، واللى بقولوه من القلب واللى يقول غير كده اخزق عينه، واللى يشكك في البلد كذابين،  والدنيا حلوة ومفيش مشكلة برغم الظروف بس للأسف الشعب وحش مش بيتمر فيه، و العيب فينا إحنا، وبقول للناس تهدى وتصبر إحنا لازم نصبر وقوتنا الصبر، والرسول صبر، و الصبر حلو".

سناء أم إبراهيم
الحاجة سناء أم إبراهيم

 

وتوجهت سناء برسالة للرئيس السيسي قائلة: " حبيب قلبي ربنا يعينك ويقويك علي الشعب ده كله وعندى أمل فيك من قبل ما تبقى رئيس، وانا بحبك قوى من زمان ومن قبل ما تكون رئيس، و إحنا شوفنا فيك الأمل وراحتنا معاك  وبدعيلك ربنا يكرمك  وتحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر "

 


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