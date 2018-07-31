video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 31 يوليه 2018 11:22 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

فشل تجربة إطلاق صاروخ باليستى أمريكى عابر للقارات

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 10:13 م
فشل تجربة إطلاق صاروخ باليستى أمريكى عابر للقارات صاروخ باليستى - أرشيفية
أ ف ب
إضافة تعليق

أعلن سلاح الجو الأمريكى الثلاثاء فشل تجربة لإطلاق صاروخ باليستى عابر للقارات من نوع "مينوتيمان-3" من كاليفورنيا.

وجاء فى بيان لقيادة سلاح الجو الأمريكى المكلف هذا النوع من أسلحة الردع، أن الصاروخ الذى لم يكن مذخرا تحطم فوق المحيط الهادى بسبب "خلل".

ولم يكشف سلاح الجو نوع الخلل الذى وقع فى الصاروخ الذى أطلق من قاعدة فاندبرج.

واكتفى بيان سلاح الجو الأمريكى بالقول "كل حدث غير متوقع خلال التجربة يمكن أن يعتبر خللا".

وتابع البيان "بما أن الخلل يمكن ان ينتج من أسباب عدة مرتبطة بالتجهيز نفسه لا بد من تحليل دقيق لتحديد أسباب فشل التجرية".

وتعمل الولايات المتحدة بشكل دورى على تجربة صواريخها البالستية، وتعود اخر تجربة لصواريخ من هذا النوع إلى إبريل الماضى وتمت بنجاح.

ورغم انتهاء الحرب الباردة لا يزال لدى الولايات المتحدة مئات الصواريخ من نوع "مينوتيمان-3" مخبأة فى تحصينات تحت الأرض فى جميع انحاء الولايات المتحدة.

ويعمل سلاح الجو الأمريكى على تحديث صواريخه من هذا النوع خلال السنوات العشرين المقبلة، على ان يستبدلها بصاروخ جديد يعرف حتى الأن باسم "ردع استراتيجى أرضى".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الهند تنجح بإطلاق صاروخ باليستى قادر على حمل رؤوس نووية

الدفاع الجوى السعودى يعترض صاروخ باليستى أطلقه الحوثيون باتجاه جازان

التحالف العربى يتصدى لصاروخ باليستى أطلقه الحوثييون باتجاه السعودية

فيديو.. لحظة تصدى قوات الدفاع الجوى السعودى لصاروخ باليستى حوثى

التحالف العربى: رصد صاروخ باليستى باتجاه ظهر الجنوب السعودى سقط داخل اليمن

صاروخ باليستى

أمريكا

أخبار العالم اليوم

المحيط الهادى




لا تفوتك
وزير التموين: 1.5مليون بطاقة تموينية بها أخطاء ولابد من وقفة لتصحيحها

وزير التموين: 1.5مليون بطاقة تموينية بها أخطاء ولابد من وقفة لتصحيحها

تعرف على مديرى المرور الجدد على مستوى الجمهورية فى حركة تنقلات الداخلية

تعرف على مديرى المرور الجدد على مستوى الجمهورية فى حركة تنقلات الداخلية

10 رسائل من نجوم الساحرة المستديرة لعماد متعب بعد اعتزاله.. محمد صلاح: كان شرفا لي اللعب بجوارك.. وميدو يمازحه: "التحليل فن مش عن عن.". محمد جدو: الكرة ستفتقد أهدافك.. وائل جمعة: مسيرتك كانت تستحق نهاية أفضل

10 رسائل من نجوم الساحرة المستديرة لعماد متعب بعد اعتزاله.. محمد صلاح: كان شرفا لي اللعب بجوارك.. وميدو يمازحه: "التحليل فن مش عن عن.". محمد جدو: الكرة ستفتقد أهدافك.. وائل جمعة: مسيرتك كانت تستحق نهاية أفضل

رجال أعمال فى خدمة رئيس حى الأزبكية.. يمولون حملات إعلامية للدفاع عنه وتجميل صورته.. وبرلمانيون يطالبون الأجهزة الرقابية ومحافظ القاهرة بفتح ملف صبرى عبده.. وطلب إحاطة لمحاسبته

رجال أعمال فى خدمة رئيس حى الأزبكية.. يمولون حملات إعلامية للدفاع عنه وتجميل صورته.. وبرلمانيون يطالبون الأجهزة الرقابية ومحافظ القاهرة بفتح ملف صبرى عبده.. وطلب إحاطة لمحاسبته

من الجرامافون للفلاشة.. شوف سوق الأغنية كان فين وبقا فين .. "صور"

من الجرامافون للفلاشة.. شوف سوق الأغنية كان فين وبقا فين .. "صور"

معلومات الوزراء ينشر إنفوجراف بأهم توصيات المؤتمر الوطنى السادس للشباب

معلومات الوزراء ينشر إنفوجراف بأهم توصيات المؤتمر الوطنى السادس للشباب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة