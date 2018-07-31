فشل تجربة إطلاق صاروخ باليستى أمريكى عابر للقارات

أ ف ب

أعلن سلاح الجو الأمريكى الثلاثاء فشل تجربة لإطلاق صاروخ باليستى عابر للقارات من نوع "مينوتيمان-3" من كاليفورنيا.

وجاء فى بيان لقيادة سلاح الجو الأمريكى المكلف هذا النوع من أسلحة الردع، أن الصاروخ الذى لم يكن مذخرا تحطم فوق المحيط الهادى بسبب "خلل".

ولم يكشف سلاح الجو نوع الخلل الذى وقع فى الصاروخ الذى أطلق من قاعدة فاندبرج.

واكتفى بيان سلاح الجو الأمريكى بالقول "كل حدث غير متوقع خلال التجربة يمكن أن يعتبر خللا".

وتابع البيان "بما أن الخلل يمكن ان ينتج من أسباب عدة مرتبطة بالتجهيز نفسه لا بد من تحليل دقيق لتحديد أسباب فشل التجرية".

وتعمل الولايات المتحدة بشكل دورى على تجربة صواريخها البالستية، وتعود اخر تجربة لصواريخ من هذا النوع إلى إبريل الماضى وتمت بنجاح.

ورغم انتهاء الحرب الباردة لا يزال لدى الولايات المتحدة مئات الصواريخ من نوع "مينوتيمان-3" مخبأة فى تحصينات تحت الأرض فى جميع انحاء الولايات المتحدة.

ويعمل سلاح الجو الأمريكى على تحديث صواريخه من هذا النوع خلال السنوات العشرين المقبلة، على ان يستبدلها بصاروخ جديد يعرف حتى الأن باسم "ردع استراتيجى أرضى".