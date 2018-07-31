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فحص 48 شخصا جنائيا على الظهير الصحراوى فى حملة مكبرة بالمنوفية

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 09:34 ص
فحص 48 شخصا جنائيا على الظهير الصحراوى فى حملة مكبرة بالمنوفية حمله أمنية - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى
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شنت مديرية أمن المنوفية، حملة مكبرة لضبط الخارجين على القانون والهاربين من الأحكام القضائية، تحت إشراف  اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، والعميد السيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى ضمت ضباط الإدارة.

أسفرت الحملة عن فحص 7 مزارع بطريق الخطاطبة بدائرة مركز السادات، وفحص 48 شخصا جنائيا، تبين وجود 5 عاطلين هاربين من 20 حكما قضائيا، كما تم فحص 35 شقة مفروشة و80 شخصا من قاطنيها، بدائرة قسم شبين الكوم "فحص جنائى" تبين أنهم غير مطلوبين، كما تم تحرير 6 قضايا مخالفات المحال العام بدائرة قسم شبين الكوم. 


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