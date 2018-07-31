فتح باب التقديم للدراسات العليا بهندسة شبين جامعة المنوفية غدًا

المنوفية - محمود شاكر

أعلنت كلية الهندسة بشبين الكوم جامعة المنوفية اليوم عن فتح باب التقديم للطلاب الراغبين للإلتحاق بالدراسات العليا "دبلوم _ ماجستير" بجميع الأقسام العلمية بالكلية، وذلك إبتداء من غد الأول من أغسطس، ويستمر التقديم حتى منتصف سبتمبر المقبل، وذلك تحت إشراف الدكتور علوى الخولى عميد الكلية والدكتور أشرف زين الدين وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث .

ومن ناحية أخرى اعتمد الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنوفية نتيجة المعهد الفني للتمريض والتي بلغت نسبة النجاح فيها 91% بنظام اللائحة الجديدة.