فتح باب التقديم للدراسات العليا بهندسة شبين جامعة المنوفية غدًا

أعلنت كلية الهندسة بشبين الكوم جامعة المنوفية اليوم عن فتح باب التقديم للطلاب الراغبين للإلتحاق بالدراسات العليا "دبلوم _ ماجستير" بجميع الأقسام العلمية بالكلية، وذلك إبتداء من غد الأول من أغسطس، ويستمر التقديم حتى منتصف سبتمبر المقبل، وذلك تحت إشراف الدكتور علوى الخولى عميد الكلية والدكتور أشرف زين الدين وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث .
ومن ناحية أخرى اعتمد الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنوفية نتيجة المعهد الفني للتمريض والتي بلغت نسبة النجاح فيها 91% بنظام اللائحة الجديدة.
وأشارت الدكتورة إيناس قاسم عميدة كلية التمريض والمشرف على المعهد بأنه تقدم للامتحان 320 طالبا وطالبة بنظام اللائحة الجديدة للامتحان، نجح منهم 291 طالبا وحصل45 طالبا منهم على تقدير ممتاز و204 طلاب على تقدير جيد جدا و42 بتقدير جيد.
وأضافت الدكتورة صفاء دياب مدير المعهد الفني للتمريض بأن نسبة النجاح بنظام اللائحة القديمة بلغ 83% حيث تقدم للإمتحان 24 طالبا، نجح منهم 20 طالبــًا.
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