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فتح باب التصويت بجولة الإعادة لانتخابات المرشدين السياحيين

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 09:27 ص
فتح باب التصويت بجولة الإعادة لانتخابات المرشدين السياحيين وجيه جمال الأمين العام لنقابة المرشدين السياحيين
كتبت آية دعبس
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أعلن وجيه جمال، الأمين العام لنقابة المرشدين السياحيين، فتح باب التصويت بجولة الإعادة بانتخابات النقابة، لاختيار النقيب العام ومجلس النقابة، وذلك من التاسعة صباحا وحتى السابعة مساء.
 
وأوضح وجيه، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة العامة المشرفة على انتخابات المرشدين السياحيين، كانت قد أعلنت تأجيل انتخابات المرشدين السياحيين، الثلاثاء الماضى، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانونى لفرز الأصوات، حيث شارك بالتصويت 1257 مرشد سياحى فقط، من إجمالى 3 آلاف و601 مرشد، والذين يمثلوا 50% من 7آلاف و201 مرشد إجمالى المسددين للاشتراك حتى عام 2017.
 
ويتنافس على مقعد النقيب العام 6 مرشحين، و36 مرشحا على 8 مقاعد لعضوية مجلس النقابة العامة.
 
 

 


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