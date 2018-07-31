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الثلاثاء، 31 يوليه 2018 05:14 م
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عجوز يفجر نفسه فى ملعب خال لكرة القدم ببلجيكا

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 04:17 م
عجوز يفجر نفسه فى ملعب خال لكرة القدم ببلجيكا أرشيفة
(أ ف ب)
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فجر رجل نفسه صباح اليوم الثلاثاء، فى ملعب خال لكرة القدم في فيرفييه بشرق بلجيكا، وفق ما أعلنه حسن إيدين نائب رئيس بلدية المدينة، لوكالة فرانس برس، ولم يتم التعرف على هويته، حيث فجر نفسه فى وسط الملعب وكان وحيدا .
 
وأضاف عضو المجلس البلدى، أن فرضية الإنتحار تبدو مرجحة حاليا لأنه لو أراد التسبب بسقوط ضحايا لتوجه إلى مكان آخر فى وقت آخر، ولم يسفر الإنفجار عن ضحايا آخرين، فيما أكد أن إشلاء الرجل تدل على أنه أوروبى فى الخمسين من العمر، مرجحا أن يكون عسكريا سابقا.
 
وقالت النيابة المسؤولة عن شؤون مكافحة الإرهاب فى بلجيكا، إنها ليست مكلفة بهذه القضية، ما يوحى بأن الأمر لا يتعلق بعمل إرهابى.
 
وبعد أسبوع على الإعتداء على صحيفة "شارلي ايبدو" الفرنسية الساخرة فى باريس، تم تفكيك خلية جهادية فى منزل فى فيرفييه فى 15 يناير 2015، حيث كانت هذه الخلية تضم ثلاثة شبان عائدين من سوريا، قتل إثنان منهم بعدما فتحا النار على رجال الشرطة، وجرح الثالث وتم اعتقاله.
 

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