ضبط 983 متهمًا هاربا من أحكام قضائية فى حملة أمنية بالبحيرة

البحيرة - جمال أبو الفصل- ناصر جودة

شنت الأجهزة الأمنية بمحافظة البحيرة، اليوم حملة مكبرة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون والهاربين من أحكام قضائية بنطاق المحافظة.

أسفرت تلك الحملة عن ضبط 983 متهمًا هاربًا من أحكام قضائية بالحبس، كما تم ضبط "أ ح ال" 53 سنة ومقيم بنزينة اللواء بجوار شركة الجن للخراطة مركز دمنهور مطلوب ضبطه والتنفيذ عليه فى القضيه 2429/2016 جنايات مركز دمنهور "شروع فى قتل" والمحكوم عليه فيها غيابياً بالسجن المؤبد.

كما تم تحرير 2627 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين قيادة دون رخصة، ودون خط سير، والسير فى الممنوع والتصالح الفورى، وحجز مركبات، واشتباه فى الصلاحية الفنية ، كما تم رفع وإزالة 268 إشغال ثابت ومتحرك.

كما تم ضبط "ر ع م" 43 سنة صاحب محطة وقود سيارات كائنه بقرية غرافه حامد دائرة مركز شرطة الدلنجات، لإدارته المحطة بدون ترخيص وقيامه بتجميع كميات من المواد البتروليه المدعمه لإعادة بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعه، وضُبط بحوزته كمية 1500 لتر وضبط "ز م ع ش" 44 سنة صاحب محل لبيع الأسمده الزراعيه كائن بمدينة بدر، لقيامه بحيازة وعرضه للبيع أسمدة زراعية مجهولة المصدر وبدون فواتير داله على مصدرها، وضُبط بحوزته 3 طن أسمدة ، "ص م س"41 سنة صاحب مصنع أعلاف كائن بمدينة إدكو لقيامه بإدارته المصنع بدون تراخيص، وضُبط بحوزته طن أعلاف.