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ضبط 85 سيارة ودراجة نارية بدون لوحات فى حملة مرورية بالغربية

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 09:42 ص
ضبط 85 سيارة ودراجة نارية بدون لوحات فى حملة مرورية بالغربية حملة مرورية - صورة أرشيفية
الغربية - عادل ضرة
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شنت إدارة مرور الغربية، برئاسة العميد أشرف مرسى مدير الإدارة، بتوجيهات اللواء طارق حسونة مدير الأمن، حملة مرورية بمدن ومراكز المحافظة، بالاشتراك مع الأقوال الأمنية لإحكام الرقابة على الطرق وضبط تعريفة الركوب ومدى التزام السائقين بتنفيذها وضبط السيارات والدراجات النارية بدون لوحات ورخصتى القيادة والتسيير.

 

وأسفرت الحملة عن ضبط 85 سيارة ودراجة نارية بدون لوحات ورخصتى القيادة والتسيير، وتحرير 290 مخالفة على نموذج 125، والتصالح فى  635 مخالفة فورية مقابل تحصيل 46800 ألف جنيه غرامات، تم التحفظ على السيارات والدراجات المضبوطة بحضانات المرور، وإخطار النيابة العامة.

 


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