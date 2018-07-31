ضبط 120 واقعة سرقة للتيار الكهربائى فى حملات أمنية بمحافظة قنا

قنا - وائل محمد

تمكنت أجهزة الأمن بقنا من شن حملة بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، لضبط جرائم السرقة التيار الكهربائى، وتحصيل الغرامات للمخالفين، فى إطار المحافظة على المال العام، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية للمخالفين.



كان اللواء مجدى القاضى مدير أمن قنا، تلقى إخطارآ يفيد تمكن مباحث الكهرباء بالمحافظة من شن حملات لضبط جرائم سرقة التيار الكهربائى بعدد من مراكز المحافظة أسفرت الحملة عن ضبط 120 واقعة سرقة للتيار الكهربائى، وتحرير مخالفات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.



