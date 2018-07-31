video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 31 يوليه 2018 04:02 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط طن ونصف لحوم فاسدة فى حملة مكبرة بالشرقية

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 02:50 م
ضبط طن ونصف لحوم فاسدة فى حملة مكبرة بالشرقية حملة تموينية - أرشيفية
الشرقية – إيمان مهنى
إضافة تعليق

تمكنت مديرية الطب البيطرى بالشرقية، من ضبط طن ونصف لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى بمراكز الزقازيق ومنيا القمح والصالحية وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير 13 محضرا، وذلك فى إطار الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق لضبط المنتجات المخالفة والغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

 

 أوضح الدكتور أشرف توفيق مدير مديرية الطب البيطرى، فى بيان له اليوم الثلاثاء، أن إدارة المجازر وأقسام الصحة العامة بإدارتى منيا القمح والصالحية بالاشتراك مع مباحث التموين بالزقازيق والرقابة التموينية شنت حملات تفتيشية على الأسواق بمراكز الزقازيق ومنيا القمح والصالحية أسفرت عن تحرير 13 محــضر مخـــالفة وضبط 134 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر و15.5 كجم لحوم وكذلك 38 كجم لحوم مفرومة غير صالحة للاستهلاك الآدمى من خلال المرور على 23 محل جزارة و16 مطعما.

 

وأشار توفيق، إلى أنه تم تحرير المحاضر اللازمة وإجراء اللازم بخصوص المضبوطات بمعرفة مباحث التموين والرقابة التموينية، وتتواصل الحملات التفتيشية لمديرية الطب البيطرى بالشرقية وتكثيفها للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين بالمحافظة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

التحفظ على 2932لتر بنزين وإحالة 6تجار تموين بالشرقية للنيابة لتلاعبهم بالدعم

الشرقية

اخبار الشرقية

اخبار محافظات

اخبار مصر

بيطري الشرقية

لحوم فاسدة




لا تفوتك
معلومات الوزراء ينشر إنفوجراف بأهم توصيات المؤتمر الوطنى السادس للشباب

معلومات الوزراء ينشر إنفوجراف بأهم توصيات المؤتمر الوطنى السادس للشباب

زعيم المعارضة فى زيمبابوى يعلن تحقيقه فوزا ساحقا فى الانتخابات العامة

زعيم المعارضة فى زيمبابوى يعلن تحقيقه فوزا ساحقا فى الانتخابات العامة

فضيحة.. رجال أعمال يمولون حملة إعلانات الدفاع عن رئيس حى الأزبكية.. تقدموا بعرض إعلانى لـ"اليوم السابع".. والجريدة ترفض وتواصل الكشف.. المقاهى والإشغالات تسيطر على العقارات التراثية ووحداتها تتحول لمخازن وورش

فضيحة.. رجال أعمال يمولون حملة إعلانات الدفاع عن رئيس حى الأزبكية.. تقدموا بعرض إعلانى لـ"اليوم السابع".. والجريدة ترفض وتواصل الكشف.. المقاهى والإشغالات تسيطر على العقارات التراثية ووحداتها تتحول لمخازن وورش

المستفيدون من برنامج "تكافل وكرامة" تحت ميكروسكوب غادة والى.. "التضامن" تستبعد 53 ألف شخص قبل حصولهم على المساعدات لعدم استحقاقهم.. وانتهاء تنقية معاشات الضمان نهاية العام المالى الجديد

المستفيدون من برنامج "تكافل وكرامة" تحت ميكروسكوب غادة والى.. "التضامن" تستبعد 53 ألف شخص قبل حصولهم على المساعدات لعدم استحقاقهم.. وانتهاء تنقية معاشات الضمان نهاية العام المالى الجديد

نادر السيد: اتحاد الكرة تفاوض مع أجيرى دون علمى

نادر السيد: اتحاد الكرة تفاوض مع أجيرى دون علمى

الميتاليك رجع موضة.. اعرفى إزاى تلبسيه فى كل مناسباتك

الميتاليك رجع موضة.. اعرفى إزاى تلبسيه فى كل مناسباتك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة