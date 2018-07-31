ضبط طن ونصف لحوم فاسدة فى حملة مكبرة بالشرقية

الشرقية – إيمان مهنى

تمكنت مديرية الطب البيطرى بالشرقية، من ضبط طن ونصف لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى بمراكز الزقازيق ومنيا القمح والصالحية وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير 13 محضرا، وذلك فى إطار الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق لضبط المنتجات المخالفة والغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

أوضح الدكتور أشرف توفيق مدير مديرية الطب البيطرى، فى بيان له اليوم الثلاثاء، أن إدارة المجازر وأقسام الصحة العامة بإدارتى منيا القمح والصالحية بالاشتراك مع مباحث التموين بالزقازيق والرقابة التموينية شنت حملات تفتيشية على الأسواق بمراكز الزقازيق ومنيا القمح والصالحية أسفرت عن تحرير 13 محــضر مخـــالفة وضبط 134 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر و15.5 كجم لحوم وكذلك 38 كجم لحوم مفرومة غير صالحة للاستهلاك الآدمى من خلال المرور على 23 محل جزارة و16 مطعما.

وأشار توفيق، إلى أنه تم تحرير المحاضر اللازمة وإجراء اللازم بخصوص المضبوطات بمعرفة مباحث التموين والرقابة التموينية، وتتواصل الحملات التفتيشية لمديرية الطب البيطرى بالشرقية وتكثيفها للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين بالمحافظة.