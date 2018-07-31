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الثلاثاء، 31 يوليه 2018 02:29 م
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ضبط أمين شونة قمح بالشرقية لاستيلائه على 587 طنا بقيمة 3 ملايين جنيه

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 02:18 م
ضبط أمين شونة قمح بالشرقية لاستيلائه على 587 طنا بقيمة 3 ملايين جنيه اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية
الشرقية – إيمان مهنى
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أعلن اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية عن ضبط أمين شونة بمركز ديرب نجم لاستيلائه على كمية من الأقماح بقيمة 3 ملايين جنيه، وإحالته للنيابة العامة، وذلك فى حملة تموينية تفتيشية على المطاحن والشون، للتأكد من مطابقة الدقيق للمواصفات القياسية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين ومكافحة ظاهرة الغش التجاري ضماناً لوصول الدعم لمستحقيه وحفاظاً على صحة وسلامة المواطنين .

وأوضح محافظ الشرقية، أن مديرية التموين شنت حملة مفاجئة على الشون بمركز ومدينة ديرب نجم بمعرفة إدارة الرقابة التموينية قسم صيانة الحبوب، برئاسة عبدالوهاب عبدالرحيم رئيس قسم الصيانة والمفتشين بالمديرية فرج حماية، وعبدالله إبراهيم، أسفرت عن تحرير المحضر رقم 458 جنح مركز ديرب نجم ضد أمين شونة شبرا صور، وذلك لاستيلائه وتهريبه كمية من الأقماح مقدارها 587 طن بغرض بيعها فى السوق السوداء والتربح منها، بقيمة 3 ملايين و23 ألف جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف.


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