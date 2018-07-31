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الثلاثاء، 31 يوليه 2018 07:08 م
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ضبط أدوية تقدر بمليون جنيه بمخزن بدون ترخيص فى الشرقية

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 06:10 م
ضبط أدوية تقدر بمليون جنيه بمخزن بدون ترخيص فى الشرقية أدوية
الشرقية - إيمان مهنى
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تحفظت مديرية الصحة بالشرقية، علي كميات كبيرة من الأدوية تقدر بمليون جينه تم ضبطها في مخزن بدون تراخيص .

وقامت إدارة التفتيش الصيدلي بالحملة تحت إشراف الدكتور رحاب عبد الحي مدير إدارة الصيدلة وبرئاسة الدكتور محمد عبد الحي مدير إدارة التفتيش الصيدلي وبالتنسيق مع الإدارة العامة للرقابة التجارية بالشرقية .

وأسفرت الحملة عن ضبط مخزن أدوية شهير بنطاق مركز كفر صقر و ٣ صيدليات غير مرخصة بنطاق مركزي كفر صقر وأبو كبير وتم ضبط أكثر من 145 ألف صنف أدوية تقدر بحوالي مليون جنيه مصري، حيث تم ضبط  ١٢٥ ألف قرص أدوية متنوعة و ٢٥٤٥ زجاجة أدويهةمتنوعة و٧٤٥٥ أمبولة أدوية متنوعة، وعدد ٨٩٢٣ فيال أدوية متنوعة، و ١٣٨٨ زجاجة محاليل طبية متنوعة وعدد ٢٧٤ أنبوبة مرهم أدوية متنوعة .

 

 


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