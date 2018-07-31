ضبط أدوية تقدر بمليون جنيه بمخزن بدون ترخيص فى الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

تحفظت مديرية الصحة بالشرقية، علي كميات كبيرة من الأدوية تقدر بمليون جينه تم ضبطها في مخزن بدون تراخيص .

وقامت إدارة التفتيش الصيدلي بالحملة تحت إشراف الدكتور رحاب عبد الحي مدير إدارة الصيدلة وبرئاسة الدكتور محمد عبد الحي مدير إدارة التفتيش الصيدلي وبالتنسيق مع الإدارة العامة للرقابة التجارية بالشرقية .

وأسفرت الحملة عن ضبط مخزن أدوية شهير بنطاق مركز كفر صقر و ٣ صيدليات غير مرخصة بنطاق مركزي كفر صقر وأبو كبير وتم ضبط أكثر من 145 ألف صنف أدوية تقدر بحوالي مليون جنيه مصري، حيث تم ضبط ١٢٥ ألف قرص أدوية متنوعة و ٢٥٤٥ زجاجة أدويهةمتنوعة و٧٤٥٥ أمبولة أدوية متنوعة، وعدد ٨٩٢٣ فيال أدوية متنوعة، و ١٣٨٨ زجاجة محاليل طبية متنوعة وعدد ٢٧٤ أنبوبة مرهم أدوية متنوعة .