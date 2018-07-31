صور..700 من متحدى الإعاقة يشاركون فى احتفالات الإسكندرية بعيدها القومى

الإسكندرية – هناء أبو العز

نظمت الجمعية المصرية لتنمية إبداعات متحدى الإعاقة، بالتعاون مع لجنة ذوى الاحتياجات الخاصة بالمنطقة الروتارية، وتحت رعاية محافظ الإسكندرية الدكتور محمد سلطان، وبحضور ممثل عن المنطقة الشمالية العسكرية، اليوم العالمى لدمج متحدى الإعاقة داخل المجتمع ليكون لهم دور فى المشاركة المجتمعية، وخاصة احتفالات العيد القومى لعروس البحر المتوسط.

وفى أجواء احتفالية، أطل متحدى الإعاقة، على شعب الإسكندرية، بمشاركتهم باحتفالات العيد القومى للمحافظة، فى مارثون بدأ من ميدان سعد زغلول بمنطقة محطة الرمل، وحتى قصر ثقافة الأنفوشى فى بحرى، حيث استكملوا هناك يومهم، فى مستوصف الصيادين، للكشف عليهم مجانًا فى كل التخصصات، وأيضًا الكشف عن فيروس سى.

وقالت أميمة الشيخ، رئيس لجنة متحدى الإعاقة فى المنطقة الروتارية، "شاركنا فى تنظيم القافلة الطبية لمتحدى الإعاقة، للتأكيد على أن لهم دور فى المجتمع، ولهم حقوق وعليهم واجبات تجاه الوطن"، مشيرة إلى أن المجتمع أيضًا له واجب تجاههم، منه رعايتهم صحيًا وهو ما يتم تنفيذه اليوم، من تخصيص القافلة الطبية، للكشف عليهم فى كافة التخصصات، سواء كان رسم سمع، أو أنف وأذن، أوهشاشة العظام، بالإضافة إلى الكشف عليهم من فيروس سى، وإعطائهم الأدوية مجانًا.

وأشارت تريز إيليا رئيسة الجمعية المصرية لتنمية إبداعات متحدى الإعاقة، إلى أن الفعالية اليوم، شارك فيها 700 معاق، تحت شعار مهرجان الإسكندرية الفنى لمتحدى الإعاقة، للتأكيد على إعلان الرئيس 2018 عام متحدى الإعاقة .

وأوضحت تريز، أن تكريم الرئيس لمتحدى الإعاقة هو بداية الاهتمام بهم، متمنية أن لا يكون ذلك فى عام واحد فقط، بل طوال الوقت، مطالبة المجتمع المدنى بالمشاركة فى ذلك بالتوازى مع الدولة، لأنها أسرع وأكثر تفاعلاً مع المواطنين.

ومن جانبه أوضح كريم حسن عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لتنمية إبداعات متحدى الإعاقة، أن خروج الأطفال والشباب من متحدى الإعاقة، للمشاركة فى حدث قومى ورسمى، برعاية محافظ الإسكندرية، دليل على اهتمام الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى بمتحدى الإعاقة، بعد أن كانوا مهمشين، ولا أحد ينظر إليهم سوى بنظرات العطف والشفقة، فيتم الآن دمجهم فى المجتمع، وأن معظمهم أصبح يمارس رياضات تؤهله للعالمية، ولديه ميداليات وبطولات دولية، ولم يعد أحد الآن يحرج من كونه لديه طفل معاق، بل يفتخر به لأنه أصبح أفضل كثيرًا من الأشخاص الأسوياء.

وتحدث عادل زكريا المحامى، والد أحد الأطفال من ذوى الاحتياجات الخاصة، ممن قابلوا الرئيس عبد الفتاح السيسسى العام الماضى فى الإسماعيلية وأهدوه درع الجمعية، قائلًا: سعدنا كثيرًا بمناقشة قانون حقوق المعاقين وصدوره، ولكن للأسف لم يتم الاستعانة بأصحاب الشأن أنفسهم، وبالتالى خرج القانون به الكثير من الأمور التى تؤرق المعاقين وأسرهم".











































