صور.. 12 خطية لرئيس حى الأزبكية.. إهمال الإشغالات وغياب الرقابة أهمها

شهد حى الأزبكية صورا عديدة من مظاهر الإهمال خلال الفترة الأخيرة، نتيجة سوء الإدارة من جانب رئيس الحى اللواء صبرى عبده، الذى أهمل الرقابة على الحى وترك الإشغالات حتى باتت سرطانا يهدد شوارعه العريقة، وفى السطور التالية يرصد "اليوم السابع" أخطاء رئيس الحى التى لم يراها، ويرفض الاعتراف بها:
1- أهمل الرقابة على الإشغالات حتى انتشرت الفوضى بالحى العريق.
2- ترك الباعة الجائلين يشوهون ميدان رمسيس أحد أقدم ميادين مصر.
3- غابت الرقابة عن المحال والمقاهى وضياع قيمة العقارات التراثية.
4- أعطى تراخيص بإنشاء أكشاك وسط ميدان رمسيس ودافع عنها.
5- انتشرت الإعلانات المخالفة على وجهات العقارات الأثرية فى عهده.
6- الفجالة مهددة بالحريق الرابع لغياب الرقابة وتحولها لمخازن وورش.
7- شارع كلوت بك التاريخى يفترشه باعة الفاكهة والخضار .
8- لم يفعل مبادرة الرصيف حق للمشاة وترك الباعة يحتلون الأرصفة.
9- لم يفعل مبادرة تنظيف أسطح المنازل التى دشنتها المحافظة منذ شهور.
10- حى الأزبكية سقط من مشروع القاهرة الخديوية وعقاراته الأثرية مهددة بالانهيار.
11- تربطه علاقة مع عدد من رجال الأعمال بالفجالة يمولون حملة إعلانية لتجميل وجهه فى الصحف.
12- لم يستخدم الأموال فى تجميل الحى وفضل استخدامها للدفاع عنه.
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بواسطة:
Hazem
رءيس حي مدينه نصر
نفس الاهمال في حي مدينه نصر لما بقي اكبر حي عشواءي وطارد لسكانه، الزباله في كل مكان، باعه جاءلين محتلين الرصيف وزبالتهم عيني عينك في اكبر شوارع مدينه نصر شارع عباس العقاد وحدث ولا حرج في الشوارع الجانبين ، اتمني ان كاميرا الْيَوْمَ السابع تنزل باليل تصور الباعه وبالنهار الزباله ، نفس الشيء لمبادره تنظيف الأسطح ، هو عارف ينضف الشوارع لما حينضف الأسطح
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بواسطة:
Masry
من يحمي هذا رئيس حي الازبكية
بالرغم من إثارة الموضوع منذ عدة أيام لم نري اى أستجابة او تعليق لمحافظ القاهرة او وزير التنمية المحلية عما يحدث. وإذا كان السبب هو إنتظار حركة المحافظين لإتخاذ إجراءات رادعة فهذا يعني أن هنالك من يرغب فى التستر علي إهمال او شئ اخر وتجنب محاسبة النقصرين بما فيهم المحافظ شخصيا . الدولة تحارب الفساد والاهمال وفي ذات الوقت نجد من يحارب الجهود المبذولة للقضاء علي الاهمال . كان من الاولي لكل من قام بعمل إعلانات مدفوعة للدفاع عن رئيس الحي توجيه هذة الاموال لأغراض إجتماعية تعود بالنفعل علي الشعب وليس علي موظف حكومي يتقاضي راتبا شهريا لقاء وظيفتة إلا إذا كان هنالك سبب أخر يدفعهم لذلك . المؤكد أن هنالك منافع تعود علي اصحاب المصالح من بقاء الوضع كما هو حاليا .
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بواسطة:
مصري وطني .ضد الكلاب الضالة اللصوص و البلطجية
معظم احياء مصر بهذه الطريقة الهمجية لعدم تغليظ العقوبات علي اشغالات الطريق
للاسف كثر في هذا الحي من هم بلطجية و لصوص و همج بسبب عدم تغليظ العقوبات عليهم المصيبة ان هؤلاء الهمج و البلطجية معتبرين انفسهم تجار او بياكلون عيش و نسيو امر رب العزة في قوله تعالي .. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الامر منكم . و اجدادنا قالو من امن العقاب اساء الادب ... اللهم اني بلغت اللهم فاشهد
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بواسطة:
هشام زكي
حملة ممنهجة
المشاهد موجودة منذ ربع قرن ولكن التركيز عليها لم يحدث سوي الآن مما ينم عن حملة ممنهجة من اليوم السابع تجاه مسئول حي الازبكية
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بواسطة:
جمال النمر
أما فاشل أو فاسد
حينما كان يرأس حي دار السلام كانت نفس الفوضى وايضا كان رجال الأعمال يكتبون يافطات بانجازاته هذا الرجل اينما يحل تحل الفوضى والخراب هذا الرجل أما فاشل أو فاسد كنت من سكان الحي وتركته لكم القمامة التي كنا نتخاطاها لكي نعبر الطريق ناهيك عن الاسغالات التى سدت محطة المترو والباعة التي احتلت كل شوارعها