صور.. 12 خطية لرئيس حى الأزبكية.. إهمال الإشغالات وغياب الرقابة أهمها

شهد حى الأزبكية صورا عديدة من مظاهر الإهمال خلال الفترة الأخيرة، نتيجة سوء الإدارة من جانب رئيس الحى اللواء صبرى عبده، الذى أهمل الرقابة على الحى وترك الإشغالات حتى باتت سرطانا يهدد شوارعه العريقة، وفى السطور التالية يرصد "اليوم السابع" أخطاء رئيس الحى التى لم يراها، ويرفض الاعتراف بها:

1- أهمل الرقابة على الإشغالات حتى انتشرت الفوضى بالحى العريق.

2- ترك الباعة الجائلين يشوهون ميدان رمسيس أحد أقدم ميادين مصر.

3- غابت الرقابة عن المحال والمقاهى وضياع قيمة العقارات التراثية.

4- أعطى تراخيص بإنشاء أكشاك وسط ميدان رمسيس ودافع عنها.

5- انتشرت الإعلانات المخالفة على وجهات العقارات الأثرية فى عهده.

6- الفجالة مهددة بالحريق الرابع لغياب الرقابة وتحولها لمخازن وورش.

7- شارع كلوت بك التاريخى يفترشه باعة الفاكهة والخضار .

8- لم يفعل مبادرة الرصيف حق للمشاة وترك الباعة يحتلون الأرصفة.

9- لم يفعل مبادرة تنظيف أسطح المنازل التى دشنتها المحافظة منذ شهور.

10- حى الأزبكية سقط من مشروع القاهرة الخديوية وعقاراته الأثرية مهددة بالانهيار.

11- تربطه علاقة مع عدد من رجال الأعمال بالفجالة يمولون حملة إعلانية لتجميل وجهه فى الصحف.

12- لم يستخدم الأموال فى تجميل الحى وفضل استخدامها للدفاع عنه.