صور.. وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء: توفير أجهزة غازات الدم للحالات الحرجة

جنوب سيناء – فايزة مرسال

قال الدكتور خالد أبو هاشم وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، إنه تم دعم معمل مستشفى طور سيناء العام، بأجهزة جديدة، وجميع أنواع الكيماويات، وأساتذة أطباء من كليات طب جامعة اﻷزهر والزقازيق، بناء على تعليمات وتوجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة.

وأضاف أبوهاشم، أنه فى إطار تطوير المنظومة الصحية على مستوى محافظة جنوب سيناء، موضحًا أنه تم تطوير الخدمات المعملية المقدمة للمواطنين من خلال تزويد قسم المعمل بمستشفى طور سيناء العام بأجهزة غازات الدم الهامة للحالات الحرجة، مثل: "حالات رعاية القلب وأطفال الحضانات ومرضى الجلاطات".

وأوضح وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، إنه تم توفير جميع أنواع الكيماويات ﻹضافة أنواع تحاليل جديدة لم تكن موجودة بالسابق مثل تحليل "أملاح الفوسفور - والحديد - والماغنسيوم - وجرثومة المعدة - والدهون عالية الكثافة - وجيع أنواع التحاليل الخاصة بأطفال الحضنات".

كما تم دعم المعمل بأساتذة أطباء من جامعة اﻷزهر والزقازيق وفقا لبروتوكولات التعاون المبرمة فى هذا الشأن، وكذا توفير اﻷيدى العاملة بفنيين معامل جدد مما يساعد على سرعة ودقة النتأئج المعملية، حيث ساعد ذلك فى تطبيق معايير ضبط الجودة.

وأكد أبو هاشم، على أنه تم توفير جميع أنواع التحاليل الطبية بقسم المعمل بمستشفى طور سيناء العام، مما يغنى المواطن من التوجه ﻷى مكان آخر خارج المحافظة ﻹجراء فحوصات معملية.



أطباء التحليل أثناء عمل التحاليل



أجهزة المعمل التحاليل



بعض الأجهزة بمعمل بمستشفى طور سيناء