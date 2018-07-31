صور.. ننشر الحركة العامة لتنقلات ضباط مديرية أمن قنا

قنا- وائل محمد

حصل "اليوم السابع" على التفاصيل الكاملة لحركة التنقلات العامة لضباط مديرية أمن قنا لعام 2018 التى اعتمدها اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية.





وشملت الحركة نقل اللواء محمود حمزة نائب مدير أمن قنا لقطاع الشمال إلى نائب مدير الأمن ونقل اللواء علاء متولى مساعد المدير لفرقة شرطة نجع حمادى إلى نائب مدير أمن قنا، ونقل اللواء هشام عامر مدير إدارة البحث الجنائى إلى مدير مباحث الإدارة العامة للمرور، ونقل اللواء خالد غانم رئيس قسم المباحث الجنائية إلى إدارة شرطة التموين والتجارة.





كما شهدت الخركة نقل العديد من مأمورى الأقسام للعمل بقطاعات أخرى بوزارة الداخلية وتغيرات واسعة بقطاع المباحث والنظام والنقل والمواصلات، مع ضخ دماء جديدة من الضباط صغار السن فى مهام رؤساء المباحث.



