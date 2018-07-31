video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 31 يوليه 2018 04:05 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. ننشر الحركة العامة لتنقلات ضباط مديرية أمن قنا

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 03:47 م
صور.. ننشر الحركة العامة لتنقلات ضباط مديرية أمن قنا اللواء محمود توفيق وزير الداخلية
قنا- وائل محمد
إضافة تعليق

حصل "اليوم السابع" على التفاصيل الكاملة لحركة التنقلات العامة لضباط مديرية أمن قنا لعام 2018 التى اعتمدها اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية.



وشملت الحركة نقل اللواء محمود حمزة نائب مدير أمن قنا لقطاع الشمال إلى نائب مدير الأمن ونقل اللواء علاء متولى مساعد المدير لفرقة شرطة نجع حمادى إلى نائب مدير أمن قنا، ونقل اللواء هشام عامر مدير إدارة البحث الجنائى إلى  مدير مباحث الإدارة العامة للمرور، ونقل اللواء خالد غانم رئيس قسم المباحث الجنائية إلى إدارة شرطة التموين والتجارة.



كما شهدت الخركة نقل العديد من مأمورى الأقسام للعمل بقطاعات أخرى بوزارة الداخلية وتغيرات واسعة بقطاع المباحث والنظام والنقل والمواصلات، مع ضخ دماء جديدة من الضباط صغار السن فى مهام رؤساء المباحث.

received_1765312220229434
 

 

received_1765312233562766
 

 

received_1765312236896099
 

 

received_1765312246896098


 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصادر: حركة الداخلية شملت تصعيد دفعتى 83 و84 لتولى منصب مدراء أمن

اخبار المحافظات

وزارة الداخلية

مديرية أمن قنا

حركة تنقلات

اخبار مصر




لا تفوتك
معلومات الوزراء ينشر إنفوجراف بأهم توصيات المؤتمر الوطنى السادس للشباب

معلومات الوزراء ينشر إنفوجراف بأهم توصيات المؤتمر الوطنى السادس للشباب

زعيم المعارضة فى زيمبابوى يعلن تحقيقه فوزا ساحقا فى الانتخابات العامة

زعيم المعارضة فى زيمبابوى يعلن تحقيقه فوزا ساحقا فى الانتخابات العامة

فضيحة.. رجال أعمال يمولون حملة إعلانات الدفاع عن رئيس حى الأزبكية.. تقدموا بعرض إعلانى لـ"اليوم السابع".. والجريدة ترفض وتواصل الكشف.. المقاهى والإشغالات تسيطر على العقارات التراثية ووحداتها تتحول لمخازن وورش

فضيحة.. رجال أعمال يمولون حملة إعلانات الدفاع عن رئيس حى الأزبكية.. تقدموا بعرض إعلانى لـ"اليوم السابع".. والجريدة ترفض وتواصل الكشف.. المقاهى والإشغالات تسيطر على العقارات التراثية ووحداتها تتحول لمخازن وورش

المستفيدون من برنامج "تكافل وكرامة" تحت ميكروسكوب غادة والى.. "التضامن" تستبعد 53 ألف شخص قبل حصولهم على المساعدات لعدم استحقاقهم.. وانتهاء تنقية معاشات الضمان نهاية العام المالى الجديد

المستفيدون من برنامج "تكافل وكرامة" تحت ميكروسكوب غادة والى.. "التضامن" تستبعد 53 ألف شخص قبل حصولهم على المساعدات لعدم استحقاقهم.. وانتهاء تنقية معاشات الضمان نهاية العام المالى الجديد

نادر السيد: اتحاد الكرة تفاوض مع أجيرى دون علمى

نادر السيد: اتحاد الكرة تفاوض مع أجيرى دون علمى

الميتاليك رجع موضة.. اعرفى إزاى تلبسيه فى كل مناسباتك

الميتاليك رجع موضة.. اعرفى إزاى تلبسيه فى كل مناسباتك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة