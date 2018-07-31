صور.. محكمة إندونيسية تحظر جماعة مرتبطة بتنظيم داعش لممارستها الإرهاب

جاكرتا (رويترز)

حظرت محكمة فى إندونيسيا جماعة أنصار الدولة، أكبر جماعة مرتبطة بتنظيم داعش الإرهابى فى البلاد، اليوم الثلاثاء "لممارستها الإرهاب" والانتماء للتنظيم المتطرف.

وأصدر القاضى عريس باونو لانجيج الحكم فى محكمة بالعاصمة جاكرتا وسط إجراءات أمنية مشددة.



محكمة إندونيسية

وجماعة أنصار الدولة هى تجمع فضفاض من المتعاطفين مع تنظيم داعش ولديها آلاف الأتباع فى إندونيسيا، أكثر دول العالم من حيث عدد السكان المسلمين، وصدر حكم على زعيمها أمان عبد الرحمن بالإعدام الشهر الماضى لتدبيره من محبسه سلسلة هجمات دامية نفذها متشددون.



القبض على زعيم تنظيم متطرف



جانب من القبض على زعيم متطرف