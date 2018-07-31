video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 31 يوليه 2018 07:11 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. محكمة إندونيسية تحظر جماعة مرتبطة بتنظيم داعش لممارستها الإرهاب

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 06:16 ص
صور.. محكمة إندونيسية تحظر جماعة مرتبطة بتنظيم داعش لممارستها الإرهاب القبض على زعيم تنظيم متطرف
جاكرتا (رويترز)
إضافة تعليق

حظرت محكمة فى إندونيسيا جماعة أنصار الدولة، أكبر جماعة مرتبطة بتنظيم داعش الإرهابى فى البلاد، اليوم الثلاثاء "لممارستها الإرهاب" والانتماء للتنظيم المتطرف.

وأصدر القاضى عريس باونو لانجيج الحكم فى محكمة بالعاصمة جاكرتا وسط إجراءات أمنية مشددة.

محكمة إندونيسية
محكمة إندونيسية

وجماعة أنصار الدولة هى تجمع فضفاض من المتعاطفين مع تنظيم داعش ولديها آلاف الأتباع فى إندونيسيا، أكثر دول العالم من حيث عدد السكان المسلمين، وصدر حكم على زعيمها أمان عبد الرحمن بالإعدام الشهر الماضى لتدبيره من محبسه سلسلة هجمات دامية نفذها متشددون.

 
القبض على زعيم تنظيم متطرف
القبض على زعيم تنظيم متطرف

 

جانب من القبض على زعيم متطرف
جانب من القبض على زعيم متطرف

 

الشرطة الإندونيسية
الشرطة الإندونيسية

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال إندونيسيا لـ14 قتيلا و160 مصابا

مسؤول: محاولات لإنقاذ مئات العالقين بعد زلزال إندونيسيا

اندونيسيا

اخبار اندونيسيا

داعش

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم




لا تفوتك
صور وفيديو.. سفير المغرب بالقاهرة: لا يخلو منزل مغربى من غرفة مصرية

صور وفيديو.. سفير المغرب بالقاهرة: لا يخلو منزل مغربى من غرفة مصرية

فيديو.. محمد شاكر: الرئيس اعتبر الكهرباء "أمن قومى" ووجه بسرعة حل مشكلاتها

فيديو.. محمد شاكر: الرئيس اعتبر الكهرباء "أمن قومى" ووجه بسرعة حل مشكلاتها

أردوغان يواصل عقد صفقات السر مع إسرائيل..تل أبيب تفرج عن مواطنة تركية بعد تدخل الرئيس التركى..مصدر إسرائيلى يؤكد:الصفقة تمت بعد تدخل ترامب بطلب من نتنياهو الإفراج عنها مقابل إفراج أنقرة عن القس الأمريكى برونسون

أردوغان يواصل عقد صفقات السر مع إسرائيل..تل أبيب تفرج عن مواطنة تركية بعد تدخل الرئيس التركى..مصدر إسرائيلى يؤكد:الصفقة تمت بعد تدخل ترامب بطلب من نتنياهو الإفراج عنها مقابل إفراج أنقرة عن القس الأمريكى برونسون

لا مصالحة مع الإرهابية.. نواب: تصريحات الرئيس تؤكد احترامه لإرادة الشعب وثوابت الدولة.. النائب أسامة أبو المجد: لا تصالح مع من تلطخت يداه بالدماء..وعضو "دفاع البرلمان": لن ننسى جرائمهم ومحاولتهم تدمير الوطن

لا مصالحة مع الإرهابية.. نواب: تصريحات الرئيس تؤكد احترامه لإرادة الشعب وثوابت الدولة.. النائب أسامة أبو المجد: لا تصالح مع من تلطخت يداه بالدماء..وعضو "دفاع البرلمان": لن ننسى جرائمهم ومحاولتهم تدمير الوطن

جوجل تصمم قاعدة شحن لاسلكية لهواتف بيكسل 3

جوجل تصمم قاعدة شحن لاسلكية لهواتف بيكسل 3

فى دقيقة.. أجمل أهداف الأسبوع فى ملاعب العالم

فى دقيقة.. أجمل أهداف الأسبوع فى ملاعب العالم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة