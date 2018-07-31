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الثلاثاء، 31 يوليه 2018 02:32 م
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صور.. محافظ الإسكندرية: تحويل ميدان أبو قير من منطقة تجميع قمامة إلى منطقة حضارية

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 02:00 م
صور.. محافظ الإسكندرية: تحويل ميدان أبو قير من منطقة تجميع قمامة إلى منطقة حضارية محافظ الإسكندرية يفتتح النصب التذكارى بأبو قثر
الإسكندرية - جاكلين منير
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افتتح الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، صباح اليوم، النصب التذكارى بميدان أبو قير بحى المنتزة ثان، وذلك بعد الانتهاء من أعمال التطوير والتجميل بالميدان، وجعله على شكل حضارى وجمالى يتناسب بمكانة أبو قير التاريخية، وتزامنا مع احتفالات محافظة الإسكندرية بعيدها القومى السادس والستون، وذلك بحضور اللواء عادل سلامة رئيس حى المنتزة ثان، وأعضاء مجلس النواب عن الدائرة.

وخلال الافتتاح، أوضح المحافظ أن أعمال التطوير بالميدان وافتتاحه بهذا الشكل الحضارى الذى يتناسب مع القيمة التاريخية لمنطقة أبوقير جاء بالتعاون مع المجتمع المدنى وبالجهود الذاتية لحى المنتزة ثان، مشيرًا إلى أنه على مدار 6 أشهر تم تحويل الميدان إلى ميدان حضارى ووجهة جمالية للمنطقة بعد أن كان مكانا لتجميع القمامة ومركزا للفريزة والنباشين وسببا لشكوى جميع أهالى المنطقة.

وأشاد المحافظ بالجهود المبذولة ومساهمة المجتمع المدنى فى تطوير المدينة، وعلى رأسها ميادين الإسكندرية المختلفة، والتى تعمل على إعادة المظهر الحضارى والجمالى للشارع السكندرى، مطالبا الجميع وأهالى المنطقة بضرورة التعاون للحفاظ على الميدان إذ تعد منطقة أبو قير من أكثر المزارات السياحية بالمدينة وخاصة خلال موسم الصيف.

ويأتى هذا فى إطار حرص محافظة الإسكندرية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى فى تطوير ورفع كفاءة الشارع السكندرى، والعمل على عودة الإسكندرية لسابق عهدها كعروس للبحر الأبيض المتوسط. 

 

النصب التذكارى (1)
النصب التذكارى 

 

النصب التذكارى (2)
النصب التذكارى 

 

النصب التذكارى (3)
النصب التذكارى 

 

 

 

 


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