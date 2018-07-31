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الثلاثاء، 31 يوليه 2018 06:40 م
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صور.. صينى ينجح فى صناعة دراجة نارية طائرة ويحلق بها فى السماء

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 06:02 م
صور.. صينى ينجح فى صناعة دراجة نارية طائرة ويحلق بها فى السماء دراجة نارية طائرة
أ ش أ
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نجح رجل صينى يدعى "تشاو ده لى" فى قيادة دراجة نارية طائرة، صنعها بنفسه، إذ حلق بها فى السماء فوق مدينة (دونغقوان) بمقاطعة "قوانغدونج" جنوب البلاد.

وذكرت صحيفة (الشعب اليومية) الصينية اليوم الثلاثاء أن "تشاو" كان يحمل "حلم الطيران" منذ طفولته، وأنه استغرق عامين لتصنيع الدراجة النارية، مشيرة إلى أن هذه هى رحلته التجريبية الـ1566 للدراجة النارية الطائرة.

وقال "تشاو" إن سرعة الدراجة النارية الطائرة يمكن أن تصل إلى 70 كيلومترا فى الساعة، ويمكن أن تطير لمدة 30 دقيقة، مع حمولة تتراوح بين 50 و 100 كيلوجرام، لافتا إلى أن الدراجة الطائرة تم صنعها من ألياف الكربون وألومنيوم الطيران.

ويأمل تشاو أن تستخدم دراجته النارية فى الإنقاذ ورش المبيدات الحشرية وغيرها من المجالات الأخرى.

الدراجة النارية الطائرة
الدراجة النارية الطائرة

 

الطيران بالدراجة
الطيران بالدراجة

 

جانب من الدراجة الطائرة
جانب من الدراجة الطائرة

 

صناعة الطائرة
صناعة الطائرة

 


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دراجة نارية طائرة

الصين

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