صور.. شاب أقصرى متهم بقتل طفلته بألمانيا والأسرة تطالب بالإفراج عنه

الأقصر – أحمد مرعى

تعيش أسرة فى قرية جزيرة البعيرات غربى محافظة الأقصر، أزمة داخل منزل الشاب "أحمد فؤاد مسعود" 32 سنة متزوج ومقيم فى ألمانيا، عقب القبض عليه فى مدينة دوسلدورف الألمانية، بعد إتهامه بقتل طفلته "سارة" 7 سنوات إثر شجار هاتفى مع زوجته كاترين 44 سنة ألمانية من أصل بولندى إتهمته بعدها بقتل إبنتهما.

و وأكدت الأسرة المكونة من أب وأم وشقيق صغير و3 شقيقات، أن إبنهم من أطيب الناس ولم يرتكب فى حياته أى جريمة تضعه فى هذا الوضع الغير لائق، وأنه شخص مسالم ولم يعرف العنف طوال حياته بجانب حبه الكبير لطفلته، وإقامته فى ألمانيا لكى يكون بجوارها للإنفاق عليها.

وزوجته كانت دوماً ترفض سفر ابنته معه إلى مصر، وأنهم يثقون فى عدالة القضاء الألمانى خلال التحقيق مع إبنهم، حيث أنه لدى التحقيق معه علمت أسرته أنه لم يتحدث نهائياً مع رجال التحقيق الألمان، لكونه فى حالة نفسية سيئة بعد وفاة إبنته التى يعشقها كثيراً، وبعد القبض عليه فقدوا التواصل تماماً مع إبنهم وينتظرون تحرك الخارجية المصرية للمساعدة فى لقاء إبنهم بعد رفض السلطات كافة أصدقاؤه الذين توجهوا لمقابلته خلال التحقيقات.

و ناشد ناصر الجيلانى محامى عائلة الشاب، وزارة الخارجية المصرية بالتدخل لكشف ما وصفه بالغموض الذى يحيط بالواقعة، خاصة وأنه لم يُعرف حتى الآن، تفاصيل ما جرى فى منزل بألمانيا قبيل لحظات وصول الشرطة، وطالب بأن تتولى السفارة المصرية فى ألمانيا تكليف فريق من المحامين للقاء الشاب أحمد فؤا مسعود، وسماع روايته بشأن حادث مقتل طفلته وتمكينه من نيل كافة حقوقه القانونية، وأن أصدقاء الشاب أكدوا وجود مكالمات هاتفية مسجلة لزوجته، وهى تهدد بقتله أو أن تجلعه يعيش فى جحيم يدفع به إلى الجنون.

وأضاف ناصر الجيلانى لـ"اليوم السابع"، أن المعلومات التى توفرت لعائلة الشاب الأقصرى تشير إلى أن الشرطة حين دخلت إلى المنزل وجدته يحمل طفلته على يديه محاولا إنقاذها، وبالإطلاع على التقرير الطبى الذى سيبين أسباب وفاة الطفلة، وأن الزوجة الألمانية عرضت على اصدقاء زوجها بأن يقوموا بنقل جثمان طفلتها إلى مصر ودفنه بمقابر عائلة زوجها فى مدينة الأقصر بصعيد مصر، مؤكداً أن كافة أصدقاؤه الذين يثقون فى سمعته الطيبة توجهوا لمنزل أسرته فور علمهم بالواقعة للتأكيد لعائلته أن إبنهم مظلوم ولم ولن يقوم بمثل تلك الإتهامات الموجهة إليه.

وتقول شقيقة الشاب "أ.ف" أن شقيقها أحمد تعرف على زوجته الألمانية من أصل بولندى خلال قيامها برحلة سياحية وسط معابد الفراعنة فى الأقصر، وأن صداقة نشأت بينهما قبيل قرابة عشر سنوات، ثم تزوجا وسافرا سويا إلى ألمانيا، بعد أن درس " أحمد " اللغة الألمانية فى معهد جوته الألمانى بالقاهرة، مؤكدةً أن شقيقها لدى تواجده فى ألمانيا كان يقوم بالعمل لساعات طوال يوميا للإنفاق على ابنته، بجانب أفراد اسرته فى الأقصر، وأن زوجته كانت تحصل منه على نفقات سكن وتعليم وإطعام وإلباس طفلته التى كان يحبها كثيراً.

وتضيف شقيقة الشاب، أن أحمد تمكن من توفير نفقات زواج شقيقته الكبرى، التى أطلقت إسم "أحمد" على طفلها الأول عرفانا بجميله، بجانب إقامته لحفل خطوبة شقيقة الصغرى، وأنه كان حنونا مع عائلته، كثير الحديث عن طفلته فى ألمانيا وحلمه بأن تأتى بصحبه لرؤية ابيه وأمه وشقيقه وشقيقاته، وأن خلافات تكررت فى الفترة الأخيرة بينه وبين زوجته، بسبب رفضها بسفر طفلتهما لزيارة عائلة الزوج فى الأقصر، إلى أن تم القبض عليه فى ألمانيا.

وأكد شقيقة الشاب الأقصرى أنهم تواصلوا مع وزارة الهجرة لعرض أزمتهم، وبالفعل تواصلت معهم السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وأكدت على متابعتها للقضية وأن وزارة الهجرة تستجيب لكافة المناشدات والمطالبات التى توجه إليها من المصريين بالخارج، وتقوم بدورها بمتابعة وبحث كافة المشاكل التى يتعرضون لها على اختلاف أنواعها، ومخاطبة الجهات المعنية للوصول لحل هذه المشاكل، وذلك فى إطار اهتمام الدولة المصرية بابنائها بالخارج، وكلفت الوزيرة اللواء سمير طه مساعد الوزيرة لشئون الجاليات، بالتواصل مع ناصر الجيلانى محامى العائلة والجهات المعنية لمعرفة ملابسات القضية والاطلاع على الموقف بكافة جوانبه، وتم التواصل بالفعل ويجرى حالياً التنسيق مع وزارة الخارجية والسفارة المصرية فى ألمانيا.

وأكد اللواء سمير طه مساعد الوزيرة لشئون الجاليات للأسرة، أن وزارة الهجرة تتواصل مع الخارجية للبحث عن محام دولى مسجل فى ألمانيا وستتابع معهم كافة مستجدات القضية، فيما أجرت السفيرة نبيلة مكرم إتصالاً هاتفياً بوالدة وشقيقة الشاب، ووعدتهم بحل الأزمة قريباً بعد رفض الشرطة الألمانية بعض أقارب وأصدقاء الشاب، وبينهم دبلوماسيون عرب من مقابلته داخل محبسه، ونظراً لحالة الحزن الشديدة على وفاة إبنته أصيب الشاب فى محبسه بتدهور فى الحالة الصحية لعدم تناوله لأى طعام منذ وفاة طفلته، بجانب إصابته بصدمة عصبية أدت لعدم تمكنه من الإدلاء باقواله حول حادثة وفاة طفلته.



التفاصيل الكاملة لأزمة شاب أقصرى متهم بقتل طفلته فى ألمانيا



إبن قرية البعيرات بالأقصر تعرف على سيدة ألمانية من أصل بولندى وسافر معها وخلافات بينهما أوصلته للإعتقال بألمانيا متهماً بقتل طفلته



محامى أسرة الشاب يناشد الخارجية بتوفير فريق التحقيق لمقابلته والتعرف على ملابسات الحادث لإظهار برائته



شقيقة الشاب: الجميع يعلم أن أحمد لا يعرف الجرائم طوال عمره والقضية كيديه من زوجته



وزيرة الهجرة تتابع الواقعة ووتتواصل مع أسرته لدعمها حتى عودة الحق لإبنهم الذى دخل فى حالة صحية متدهورة حزناً على إبنته