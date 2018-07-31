صور.. سفير المغرب بالقاهرة: لا يخلو منزل مغربى من غرفة مصرية

أشاد سفير المغرب بالقاهرة أحمد التازى، بالعلاقات المصرية المغربية، مؤكدا أنها عميقة وعريقة فى مختلف المجالات وتجمع الشعبين المصرى والمغربى روابط عديدة .
جاء ذلك خلال كلمته التى ألقاها اليوم بمناسبة العيد الوطنى التاسع عشر لجلوس الملك محمد السادس على العرش، وسط حضور كبير من السفراء والشخصيات العامة والسياسية وأعضاء مجلس النواب والشخصيات الدينية، بينهم الدكتور أسامة الأزهرى مستشار الرئيس للشئون الدينية، والنائب السيد محمود الشريف وكيل أول مجلس النواب، والدكتور خالد عنانى، وزير الآثار.
وأضاف فى كلمته "ما من منزل مغربى يخلو مما يسمى الغرفة المصرية والسيد البدوى مولود فى مدينة فاس المغربية، وهناك روابط ثقافية وفنية فلا يمر أسبوع على مغربى إلا واستدعى أغنية لأم كلثوم أو عبدالوهاب أو عبد الحليم، وكثيرا ما يشارك الفنانون المصريون فى مهرجانات المغرب".
وأضاف السفير أن المصريون معجبون بالقفطان، وهو زى مغربى، ويقدرون المطبخ المغربى فكل هذه أجزاء من الروابط الكثيرة التى تجمع الشعبين.
كان العاهل المغربى الملك محمد السادس، قد دعا جميع المؤسسات والأحزاب بالبلاد إلى "الترفع عن الخلافات" والانخراط فى العمل الجماعى والتنسيق من أجل رفع تحديات النهوض بالأوضاع الاجتماعية واستباق مطالب وانتظارات المواطنين بدل تركها تتفاقم.
وشدد العاهل المغربى فى خطاب وجهه إلى الشعب بمناسبة عيد الجلوس التاسع عشر، والذى ألقاه من مدينة الحسيمة التى عرفت العام الماضى سلسلة من الاحتجاجات حول مطالب اجتماعية للسكان، على ضرورة القيام بإعادة هيكلة شاملة وعميقة للبرامج والسياسات الوطنية فى مجال الدعم والحماية الاجتماعية، داعيا إلى ضرورة إيلاء الأولوية فى هذا المجال لقضايا دعم التمدرس وتعميم التغطية الصحية وبرامج مكافحة الفقر ومأسسة الحوار الاجتماعى بين الحكومة والنقابات وتسريع إصلاح سياسة الاستثمار وتنافسية المقاولة المغربية.
جانب من حفل سفارة المغرب بالقاهرة
جانب من حفل سفارة المغرب بالقاهرة
جانب من حفل سفارة المغرب بالقاهرة
جانب من حفل سفارة المغرب بالقاهرة
جانب من حفل سفارة المغرب بالقاهرة
جانب من حفل سفارة المغرب بالقاهرة
جانب من حفل سفارة المغرب بالقاهرة
جانب من حفل سفارة المغرب بالقاهرة
جانب من حفل سفارة المغرب بالقاهرة
جانب من حفل سفارة المغرب بالقاهرة
جانب من حفل سفارة المغرب بالقاهرة
جانب من حفل سفارة المغرب بالقاهرة
جانب من حفل سفارة المغرب بالقاهرة
جانب من حفل سفارة المغرب بالقاهرة
جانب من حفل سفارة المغرب بالقاهرة
جانب من حفل سفارة المغرب بالقاهرة
جانب من حفل سفارة المغرب بالقاهرة
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