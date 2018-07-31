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الثلاثاء، 31 يوليه 2018 02:33 م
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صور.. رش جماعى وعلاج 7 آلاف و759 رأس ماشية فى 4 قوافل بيطرية بقرى كفر الشيخ

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 01:48 م
صور.. رش جماعى وعلاج 7 آلاف و759 رأس ماشية فى 4 قوافل بيطرية بقرى كفر الشيخ جانب من الحملة
كفر الشيخ – محمد سليمان
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تمكنت الحملات البيطرية التي نظمتها مديرية الطب البيطرى بكفر الشيخ من علاج 1094 رأس ماشية ،و6 آلاف 665 حالة بالدواجن  في 4 قرى بمراكز محافظة كفر الشيخ ، كما شهدت عدد من قرى مراكز المحافظة أعمال الرش الجماعي للماشية وتحصينها.

قال الدكتور عبدالحكيم ،أبو إسماعيل،مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ ،إن المديرية نظزمت 4 حملات بيطرية لعلاج الماشية والطيورر بقرى مراكز المحافظة ،وستستمر تلك العملات لتشمل كل قرى المحافظة ، على أن تتواجد الحملة كل يوم سبت .

وأضاف أبو إسماعيل ، ل " اليوم السابع " تمكن  المشاركون في ال 4 الحملات البيطرية بقرى صندلا التابعة لمركز كفر الشيخ ،والمنشأة الكبرى بمركز قلين ، وأبو عليوه الغربية والمنشاة الغربيه  من  علاج  305 حالة" باطنه " و 46 حالة جراحة ، و 120 حالة تناسلية، و298 حالة وطفليات داخلية، و325 حالة تم رشها بالنوتكس، كما عالجت الحملة  6 ألاف 665 حالة من الدواجن ، وسيتم تنظيم القافلة البيطرية ،يوم السبت المقبل، ببيلا .

أعمال الرش الجماعي للماشسية بقثرى كفر الشيخ
أعمال الرش الجماعي للماشسية بقثرى كفر الشيخ

 

جانب من أعمال رش المواشي
جانب من أعمال رش المواشي

 

حملات بيطرية ورش بقرى كفر الشيخ
حملات بيطرية ورش بقرى كفر الشيخ

 

جانب من الحملات البيطرية
جانب من الحملات البيطرية

 


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