صور.. رش جماعى وعلاج 7 آلاف و759 رأس ماشية فى 4 قوافل بيطرية بقرى كفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

تمكنت الحملات البيطرية التي نظمتها مديرية الطب البيطرى بكفر الشيخ من علاج 1094 رأس ماشية ،و6 آلاف 665 حالة بالدواجن في 4 قرى بمراكز محافظة كفر الشيخ ، كما شهدت عدد من قرى مراكز المحافظة أعمال الرش الجماعي للماشية وتحصينها.

قال الدكتور عبدالحكيم ،أبو إسماعيل،مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ ،إن المديرية نظزمت 4 حملات بيطرية لعلاج الماشية والطيورر بقرى مراكز المحافظة ،وستستمر تلك العملات لتشمل كل قرى المحافظة ، على أن تتواجد الحملة كل يوم سبت .

وأضاف أبو إسماعيل ، ل " اليوم السابع " تمكن المشاركون في ال 4 الحملات البيطرية بقرى صندلا التابعة لمركز كفر الشيخ ،والمنشأة الكبرى بمركز قلين ، وأبو عليوه الغربية والمنشاة الغربيه من علاج 305 حالة" باطنه " و 46 حالة جراحة ، و 120 حالة تناسلية، و298 حالة وطفليات داخلية، و325 حالة تم رشها بالنوتكس، كما عالجت الحملة 6 ألاف 665 حالة من الدواجن ، وسيتم تنظيم القافلة البيطرية ،يوم السبت المقبل، ببيلا .



أعمال الرش الجماعي للماشسية بقثرى كفر الشيخ



جانب من أعمال رش المواشي



حملات بيطرية ورش بقرى كفر الشيخ