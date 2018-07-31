صور .. تكريم مركز معلومات مديرية الشؤون الصحية بالمنوفية

المنوفية - محمود شاكر

كرم الدكتور نصيف حفناوي العفيفى وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، المتميزين فى المجال الصحى بالمديرية وذلك على خطى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة.

وأكد وكيل الوزارة أن ذلك التكريم ياتى تقديرا للمجهود المبذول والأداء المتميز والفعال عن الفترة الماضية فى مجال نظم المعلومات والدور الفعال فى جمع وتحليل البيانات ومدى تأثيرها على متخذي القرار، بحضور الدكتور عبد الباري العجيزي مدير عام المستشفيات.

وأوضح حفناوى أنه تم تكريم مدير مركز معلومات المديرية وفريق العمل بالمركز وفى مجال تدريب العاملين بالصحة على مستوى المديرية على الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي icdl، وأيضا الاشتراك فى جميع البرامج المميكنة لتطوير الأداء، وكذلك النجاح فى تجربة وجود مركز صيانة للحاسب الآلي ومشتقاته بدلا من التعاقد مع الشركات توفيرا للمال العام وجودة الخدمة المقدمة والاداء المتميز فى ادارة البوابة الإلكترونية للمديرية المستمر مما يجعلها دائما فى المركز الأول فى تقييم المحافظة على مستوى المحافظة للمديريات .

وأفاد وكيل الوزارة أن المديرية مستمرة في تكريم جميع المتميزين سواء على مستوى المديرية أو الإدارات الصحية أو المستشفيات العامة والمركزية والنوعية.