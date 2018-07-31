video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 01 أغسطس 2018 01:20 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور .. تكريم مركز معلومات مديرية الشؤون الصحية بالمنوفية

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 11:53 م
صور .. تكريم مركز معلومات مديرية الشؤون الصحية بالمنوفية تكريم مركز معلومات مديرية الشؤون الصحية بالمنوفية
المنوفية - محمود شاكر
إضافة تعليق
كرم الدكتور نصيف حفناوي العفيفى وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، المتميزين فى المجال الصحى بالمديرية وذلك على خطى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة.
 
وأكد وكيل الوزارة أن ذلك التكريم ياتى تقديرا للمجهود المبذول والأداء المتميز والفعال عن الفترة الماضية فى مجال نظم المعلومات والدور الفعال فى جمع وتحليل البيانات ومدى تأثيرها على متخذي القرار، بحضور الدكتور عبد الباري العجيزي  مدير عام المستشفيات.
 
وأوضح حفناوى أنه تم تكريم مدير مركز معلومات المديرية وفريق العمل بالمركز وفى مجال تدريب العاملين بالصحة على مستوى المديرية على الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي icdl، وأيضا الاشتراك فى جميع البرامج المميكنة لتطوير الأداء، وكذلك النجاح فى تجربة وجود مركز صيانة للحاسب الآلي ومشتقاته بدلا من التعاقد مع الشركات توفيرا للمال العام وجودة الخدمة المقدمة والاداء المتميز فى ادارة البوابة الإلكترونية للمديرية  المستمر مما يجعلها دائما فى المركز الأول فى تقييم المحافظة على مستوى المحافظة  للمديريات .
 
وأفاد وكيل الوزارة أن المديرية مستمرة في تكريم جميع المتميزين سواء على مستوى المديرية أو الإدارات الصحية أو المستشفيات العامة والمركزية والنوعية.
 

 


 


 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تعيين عمداء بـ 5 كليات فى جامعة المنوفية

اخبار محافظه المنوفيه

اخبار المحافظات

اخبار مصر

مديرية الصحة

تكريم

وزيرة الصحة

صحة المنوفية




لا تفوتك
وزير التموين: 1.5مليون بطاقة تموينية بها أخطاء ولابد من وقفة لتصحيحها

وزير التموين: 1.5مليون بطاقة تموينية بها أخطاء ولابد من وقفة لتصحيحها

تعرف على مديرى المرور الجدد على مستوى الجمهورية فى حركة تنقلات الداخلية

تعرف على مديرى المرور الجدد على مستوى الجمهورية فى حركة تنقلات الداخلية

10 رسائل من نجوم الساحرة المستديرة لعماد متعب بعد اعتزاله.. محمد صلاح: كان شرفا لي اللعب بجوارك.. وميدو يمازحه: "التحليل فن مش عن عن.". محمد جدو: الكرة ستفتقد أهدافك.. وائل جمعة: مسيرتك كانت تستحق نهاية أفضل

10 رسائل من نجوم الساحرة المستديرة لعماد متعب بعد اعتزاله.. محمد صلاح: كان شرفا لي اللعب بجوارك.. وميدو يمازحه: "التحليل فن مش عن عن.". محمد جدو: الكرة ستفتقد أهدافك.. وائل جمعة: مسيرتك كانت تستحق نهاية أفضل

رجال أعمال فى خدمة رئيس حى الأزبكية.. يمولون حملات إعلامية للدفاع عنه وتجميل صورته.. وبرلمانيون يطالبون الأجهزة الرقابية ومحافظ القاهرة بفتح ملف صبرى عبده.. وطلب إحاطة لمحاسبته

رجال أعمال فى خدمة رئيس حى الأزبكية.. يمولون حملات إعلامية للدفاع عنه وتجميل صورته.. وبرلمانيون يطالبون الأجهزة الرقابية ومحافظ القاهرة بفتح ملف صبرى عبده.. وطلب إحاطة لمحاسبته

من الجرامافون للفلاشة.. شوف سوق الأغنية كان فين وبقا فين .. "صور"

من الجرامافون للفلاشة.. شوف سوق الأغنية كان فين وبقا فين .. "صور"

معلومات الوزراء ينشر إنفوجراف بأهم توصيات المؤتمر الوطنى السادس للشباب

معلومات الوزراء ينشر إنفوجراف بأهم توصيات المؤتمر الوطنى السادس للشباب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة