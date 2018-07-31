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الثلاثاء، 31 يوليه 2018 07:10 ص
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صور.. باراك أوباما ونائبة السابق جو بايدن يتناولان طعام الغداء فى مخبز دوج تاج

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 06:00 ص
صور.. باراك أوباما ونائبة السابق جو بايدن يتناولان طعام الغداء فى مخبز دوج تاج أوباما ونائبه جو بايدن
كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( رويترز )
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تناول الرئيس الأمريكى باراك أوباما ونائبة السابق جو بايدن الغداء فى مخبز دوج تاج بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

ويعتبر جو بايدن سياسى أمريكى، نائب رئيس الولايات المتحدة السابع والأربعين فى الفترة من عام 2009 إلى 2017 أثناء حكم باراك أوباما، وهو عضو فى الحزب الديمقراطى، ومثل ولاية ديلاوير كسيناتور من عام 1973 حتى أصبح نائب الرئيس عام 2009.

أوباما ونائبة جو بايدن
أوباما ونائبة جو بايدن

وصرح جو بايدن على هامش محاضرة عن الاعتداء الجنسى فى جامعة ميامى، أن الرئيس دونالد ترامب هو المثال الأعلى فى قمة قذارة الاعتداء الجنسى.

وقال بايدن فى خطابه أثناء المحاضرة: "الرجل الذى انتهى به الأمر إلى أن أصبح قائدا وطنيا للولايات المتحدة قال يوما ما: "يمكننى أن أمسك بأى امرأة فى أى مكان وأحبها." واسألونى ما إذا كنت أود مناقشة هذا الرجل، وقلت: "لو جمعتنا مدرسة ثانوية ، كنت سآخذه خلف صالة الرياضة الجيم وأضربه ضربا مبرحا".

تناول اوباما ونائبه الطعام
تناول اوباما ونائبه الطعام

 

جانب من تناول أوباما ونائبه الطعام
جانب من تناول أوباما ونائبه الطعام

 

وصرح جو بايدن على هامش محاضرة عن الاعتداء الجنسى فى جامعة ميامى، أن الرئيس دونالد ترامب هو المثال الأعلى فى قمة قذارة الاعتداء الجنسى.

وقال بايدن فى خطابه أثناء المحاضرة: "الرجل الذى انتهى به الأمر إلى أن أصبح قائدا وطنيا للولايات المتحدة قال يوما ما: "يمكننى أن أمسك بأى امرأة فى أى مكان وأحبها." واسألونى ما إذا كنت أود مناقشة هذا الرجل، وقلت: "لو جمعتنا مدرسة ثانوية ، كنت سآخذه خلف صالة الرياضة الجيم وأضربه ضربا مبرحا".

 

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